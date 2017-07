Milos Veljkovic: „Wir müssen mutig sein“

Milos Veljkovic will seinen Stammplatz verteidigen.

Bremen - Er war eine der Entdeckungen der vergangenen Saison, aus Werders Dreierkette irgendwann gar nicht mehr wegzudenken: Milos Veljkovic.

Auch für die neue Serie hat sich der 21-Jährige wieder viel vorgenommen, wie er nun gegenüber der „Bild“ verraten hat. „Ich will meinen Stammplatz verteidigen! Und will endlich ein Tor schießen“, sagte er.

Es sind selbstbewusste Aussagen eines Spielers, der offenbar genau weiß, was er kann und wie hoch sein Stellenwert innerhalb der Mannschaft ist. Veljkovic fällt mit seiner Spielweise selten auf, erledigt seine Aufgaben unaufgeregt und verlässlich. Zu einer Art Markenzeichen des Innenverteidigers sind seine weiten Diagonalbälle geworden.

„Unser Anspruch ist die erste Tabellenhälfte“

Im Sommer nahm Veljkovic mit Serbien an der U21-Europameisterschaft teil, schied mit der Mannschaft allerdings früh aus. „Die EM war eine tolle Erfahrung, auch wenn es für uns nicht ganz so gut gelaufen ist“, berichtet er. Dass er mit Werder in der neuen Saison mehr Erfolg hat - davon ist Veljkovic überzeugt: „Unser Anspruch ist die erste Tabellenhälfte. Die Qualität dafür haben wir, wir müssen nur mutig sein.“

Veljkovic ist übrigens ein Profi, der durchaus über den Tellerrand schaut. So macht er sich derzeit Gedanken darüber, was er neben dem Fußball noch für seine Zukunft tun kann. „Ich überlege, bald ein Studium zu beginnen. Sportmanagement könnte ich mir gut vorstellen.“

Quelle: DeichStube