Werder-Trainingslager-Ticker: Milos Veljkovic bricht Training am Samstag frühzeitig ab

Palma – Neues Jahr, neues Glück: Nach der verkorksten Hinrunde und einem knapp zweiwöchigen Winter-Kurzurlaub geht es für Werder Bremen vom 3. bis 11. Januar für neun Tage auf die Insel. Auf Mallorca steigt das diesjährige Winter-Trainingslager. Wir halten euch im Trainingslager-Ticker immer auf dem Laufenden.

Am zweiten Tag im Winter-Trainingslager des SV Werder Bremen auf Mallorca war ordentlich Dampf drin: Coach Florian Kohfeldt ließ seine Mannschaft offensive Abläufe trainieren - auf dem Programm standen unter anderem jede Menge Torabschlüsse. Am Nachmittag waren seine Spieler dann im 4-gegen-4-Turnier gefordert. Zu viel für Innenverteidiger Milos Veljkovic? Der Serbe musste die Einheit am Nachmittag jedenfalls vorzeitig abbrechen. Aufklärung folgt.

Werder Bremen: Hoppla - Milos Veljkovic und einige Profis beenden das Nachmittagstraining vorzeitig

16.50 Uhr: Milos Veljkovic verlässt vorzeitig das Training. Wo es beim Abwehrmann zwickt, kriegen wir noch für euch raus.

16.40 Uhr: Man nennt es auch Ballerspiel: 4-gegen-4 auf zwei Kleinfeldern steht gerade auf dem Programm. Geht zur Sache hier.

16.20 Uhr: Jetzt ist die Verwirrung perfekt: Moisander, Bartels, Langkamp, Toprak und Sargent haben die Einheit wieder verlassen und sind in den Katakomben verschwunden.

16.15 Uhr: Hoppla, anders als von Werder zunächst gesagt, stehen nun doch Moisander, Bartels, Langkamp, Toprak und Sargent mit auf dem Feld. Der US-Amerikaner hat eine Bandage am rechten Fußgelenk.

16.05 Uhr: Am Vormittag hatten wir übrigens die Gelegenheit mit Niklas Moisander zu sprechen. Der Kapitän fordert: Schluss mit Gemütlichkeit! Aber seht selbst:

16.10 Uhr: Claudio Pizarro ist übrigens wieder mit von der Partie. Der Altmeister trainierte am Vormittag individuell im Teamhotel, steht am Nachmittag aber mit der Mannschaft auf dem Platz.

Werder Bremen: Entwarnung bei Josh Sargent - geplante Pause für den US-Boy

16.00 Uhr: Das zweite Training des Tages läuft, nicht dabei ist Josh Sargent. Aber bevor jetzt jemand Schnappatmung bekommt: Mit der Szene aus der ersten Einheit hat das nichts zu tun. Werder Bremen meldet: Sargent blieb beim Tritt von Bargfrede unverletzt, legt jetzt eine geplante Pause ein.

Ebenso wie Niklas Moisander, Davy Klaassen, Philipp Bargfrede, Fin Bartels, Ömer Toprak und Sebastian Langkamp. Sie alle sollen morgen aber wieder normal trainieren.

15.50 Uhr: Clemens Fritz ist auf Mallorca angekommen. Schaut sich statt nach neuen Spielern auf der Insel um. Ist ja auch schön hier.

12.00 Uhr: Und das war es mit der ersten Einheit an diesem Samstag. Für die Spieler des SV Werder Bremen geht es jetzt zurück in das Mannschaftshotel. Nach dem Mittagessen und einer Ruhepause geht es um 15.30 Uhr weiter mit der zweiten öffentlichen Trainingseinheit auf dem Gelände des RCD Mallorca.

Noch für euch zur Info: Um 14.50 Uhr steht Niklas Moisander in einer Medienrunde Rede und Antwort. Was der Kapitän zu erzählen hat, lest ihr natürlich bei uns in der Stube.

11.35 Uhr: Schrecksekunde! Philipp Bargfrede räumt im Trainingsspiel Josh Sargent ab. Die medizinische Abteilung rennt sofort auf den Platz. Nach wenigen Minuten steht der Angreifer jedoch wieder. Sah also zunächst schlimmer aus, als es am Ende war.

11.00 Uhr: Offensives un defensives Spielverhalten im 3-5-2 steht jetzt auf dem Programm. Im Großen und Ganzen scheint Dirigent Kohfeldt ganz zufrieden mit dem was er sieht, allerdings fehlt ihm noch etwas der „Rhythmus im Aufbau“.

10.45 Uhr: Werder Bremen bekommt Besuch: U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz schaut bei der ersten Einheit am Morgen zu. Klar, sein Kapitano Johannes Eggestein steht ja auch auf dem Platz.

Werder Bremen: Pizarro und Osako fehlen beim Mannschaftstraining

10.30 Uhr: 22 Feldspieler zählen wir heute Morgen auf dem Platz. Nicht dabei: Claudio Pizarro und Yuya Osako. Osako hat einen leichten Infekt, Pizarro absolviert eine individuelle Einheit im Hotel. Ludwig Augustinsson läuft hingegen einsam seine Runden. Der verletzte Verteidiger soll laut Kohfeldt in der Zweiten Hälfte des Trainingslagers ins Mannschaftstraining dazu stoßen.

10.15 Uhr: Coach Kohfeldt bittet seine Jungs in einen abgeschotteten Funktionsraum. Was hinter den dicken Mauern passiert? Wir wissen es auch nicht.

10.05 Uhr: Der Tag beginnt, wie eigentlich jeder Tag, mit einer Gymnastikeinheit.

10.00 Uhr: Guten Morgen von Mallorca, Freundinnen und Freunde!

Die Trainingsbedingungen scheinen gut an diesem Samstagmorgen. Zehn Grad behauptet das Thermometer, dazu ein leichtes Lüftchen und leichte Wölkchen. Kann also losgehen mit Tag zwei vom Werder-Trainingslager auf Mallorca.

Werder Bremen im Trainingslager Tag eins: Florian Kohfeldt rüffelt Marco Friedl

In der ersten Trainingseinheit des SV Werder Bremen auf Mallorca war direkt Feuer drin: Coach Florian Kohfeldt fordert seine Mannschaft auf allen Ebenen und diese eine Szene hat dem Trainer so gar nicht gefallen. Was war passiert? Marco Friedl bleibt nach einem Zweikampf liegen und Kohfeldt wird laut: „Stopp, stopp! Genau das ist es, was ich nie wieder sehen will! Steh' auf! Geh' hin! Hol' dir den Ball wieder! Vier Gegentore in der Hinrunde – weil wir liegenbleiben.“ Das war deutlich.

Werder Bremen im Trainingslager: Erster Aufreger im ersten Training

17.31 Uhr: Das war's, die erste Einheit ist beendet. Ab unter die Dusche und dann gibt es etwas zu futtern.

17.25 Uhr: Jetzt wird Florian Kohfeldt mal richtig laut und die Botschaft richtet sich an Marco Friedl, der nach einem Zweikampf liegengeblieben war. Kohfeldt: „Genau das will ich nie wieder sehen, vier Gegentore in der Hinrunde weil wir liegenbleiben statt weitermachen“.

17.20 Uhr: Große Lücken in der Viererkette der Grauen. Leo Bittencourt hat gleich zwei Mal genetzt.

17.15 Uhr: Und nun das erste Trainingsspiel auf einem halben Platz, 9-gegen-9. Die Viererkette im Team grau besteht aus Michael Lang, Ömer Toprak, Niklas Moisander und Marco Friedl - So könnte sie nach Lager der Dinge auch beim Rückrundenstart gegen Fortuna Düsseldorf (18. Januar) aussehen.

Josh Sargent, Claudio Pizarro und einige der U23-Spieler machen bei dieser Übung übrigens nicht mehr mit, Sargent dreht noch ein paar Extra-Runden um den Platz, der Rest macht Gymnastik-Übungen hinter dem Tor

17.00 Uhr: Zur Bremer Reisegruppe gehören übrigens auch Aufsichtsratschef Marco Bode und Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Insgesamt zählt der Werder-Tross knapp 60 Leute.

16.50 Uhr: Eins noch: Heute Morgen hatte Coach Kohfeldt ja von einem Neuzugang gesprochen, der möglicherweise noch „die mallorquinische Sonne“ genießen könnte. Bei derzeitiger Wetterlage muss man sich allerdings fragen, was schwerer zu finden ist - der Neuzugang oder die mallorquinische Sonne. Dichte Wolken hängen über der Insel.

16.40 Uhr: „Stopp, stopp stopp“, Kohfeldt kann es einfach nicht lassen. In gewohnter Manier unterbricht er immer wieder das Spiel auf ein Kleinfeld um seinen Jungs Anweisungen zu geben. „Ruhiger bleiben, wir haben keinen Rhythmus“, fügt der Trainer an. Eine zweite Gruppe übt sich derweil mit Co-Coach Horsch am Passspiel.

16.30 Uhr: Und klar, auch Claudio Pizarro ist mittlerweile zur Mannschaft dazu gestoßen. Der Altmeister durfte direkt aus Thailand auf die Insel fliegen.

16.10 Uhr: Wie immer stimmt auch der grün-weiße Support! Ok, es sind jetzt keine Massen, aber immerhin zähle ich 12 Werder-Fans die die Reise in das 17. deutsche Bundesland auf sich genommen haben. Ganz stark!

16.05 Uhr: 24 Feldspieler sind auf dem Platz, wie schon berichtet, trainiert Ludwig Augustinsson individuell und wird - wenn überhaupt - erst in der zweiten Hälfte des Trainingslagers einsteigen. Aktuell dreht er ein paar Runden um den Platz.

16.00 Uhr: Nach einer fünfzehn-minütigen Busfahrt vom Mannschaftshotel zum Trainingsgelände des RCD Mallorca, hat die erste Einheit des Tages begonnen. Die Trainingsplätze machen einen guten Eindruck. Ok, ein paar Löcher hier und da, aber wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Was sofort auffällt, Der komplette Platz ist Werbefrei. Nicht ein Banner ist zu sehen. Also auch keine Wohninvest-Banner die stibitzt werden können.

Werder Bremen ist auf Mallorca angekommen

13.45 Uhr: Um 16 Uhr wird es übrigens das erste Mal auf den Trainingsplatz gehen. Dann bittet Florian Kohfeldt seine Profis das erste Mal zum Tanz...

12.45 Uhr: Der Reisetross des SV Werder Bremen hat das Anwesen des „Castillo Hotel Son Vida“ erreicht. Während die Profis mit dem Check-In im Fünf-Sterne-Hotel beschäftigt sind, schauen sich unsere Deich-Reporter Carsten Sander, Janosch Lenhart und Andreas Gumz vor Ort für Euch um.

12.15 Uhr: Abfahrt zum Teamhotel: Optisch abgestimmt werden die Werder-Profis mit einem grün-weißen Bus zu ihrer Unterkunft befördert. Hätte schlechter laufen können...

Werder Bremen testet doch auf Mallorca - gegen einen italienischen Drittligisten

12.02 Uhr: Die DeichCrew ist gelandet! Jetzt suchen wir schnell unseren Mietwagen und dann geht es ab zum Mannschaftshotel. Bis gleich!

9.30 Uhr: Nun also doch! Nachdem das ursprünglich geplante Testspiel gegen RCD Mallorca kurzfristig abgesagt wurde, testet der SV Werder Bremen stattdessen am Montag (17 Uhr) gegen den italienischen Drittligisten AC Monza.

9.00 Uhr: Während die Reise-Crew nach Mallorca abhebt, ärgert sich Coach Florian Kohfeldt über Oldie Claudio Pizarro und dessen Urlaubs-Selfie mit einem Bier in der Hand. Das Signal sei im Abstiegskampf gerade für die jungen Spieler „nicht ganz optimal“. Aber: Es sei eben nun auch einmal diese „Alles-egal-Haltung“ die diesen 41-jährigen Lausbuben auszeichne...

Florian Kohfeldt hofft auf Verstärkungen für Werder Bremen im Trainingslager

8.45 Uhr: Boarding! Wir steigen dann mal alle gemeinsam in den Flieger. Ihr werdet von den Kollegen natürlich trotzdem weiterhin mit allem, was dazu gehört, versorgt.

8.30 Uhr: Coach Florian Kohfeldt hat übrigens - wie erwartet - noch kein neues Gesicht an Bord begrüßen dürfen. Dennoch hegt der 37-Jährige die latente Hoffnung, dass auf Mallorca ein Neuzugang zum SV Werder Bremen stößt.

Werder Bremen: Diese 28 Spieler zählen zum Mallorca-Aufgebot von Florian Kohfeldt

8.00 Uhr: Jetzt ist es auch offiziell bestätigt, dass Werder Bremen mit diesem 28-Mann-Kader ins Trainingslager reist: Jiri Pavlenka, Stefanos Kapino, Luca Plogmann - Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, Christian Groß, Sebastian Langkamp, Milos Veljkovic, Ömer Toprak, Marco Friedl, Michael Lang, Julian Rieckmann- Philipp Bargfrede, Nuri Sahin, Ilia Gruev, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt, Johannes Eggestein, Simon Straudi, David Philipp - Milot Rashica, Claudio Pizarro, Fin Bartels, Yuya Osako, Benjamin Goller, Nick Woltemade, Josh Sargent.

7.30 Uhr: Der Reisetross des SV Werder Bremen trifft sich um 8 Uhr gemeinsam am Bremer Flughafen. In gut anderthalb Stunden geht der Flieger in Richtung Süden. Ab heute Nachmittag wollen sich die Grün-Weißen auf Mallorca auf die bevorstehende Bundesliga-Rückserie vorbereiten. Vor dem Abflug stellt sich Trainer Florian Kohfeldt noch einmal den Fragen der Journalisten in einer Medienrunde. Wir berichten!

7.25 Uhr: Moin vom Flughafen in Bremen. Hier hat sich die Reisecrew der DeichStube eingefunden, denn: Heute geht‘s für Werder Bremen ins Trainingslager. Und klar, wir sind wie immer live und rund um die Uhr dabei. Jetzt heißt es erstmal noch warten auf Florian Kohfeldt und Co.

Mit Toprak und bei Eiseskälte startet Werder Bremen die Mission Klassenerhalt

Davy Klaassen und Philipp Bargfrede gingen voran. Das war auch gut so, denn beide gehören zu jenen Spielern des SV Werder Bremen, von denen das Vorangehen in der zweiten Saisonhälfte erwartet wird.

Also führten die beiden Mittelfeldkräfte am frühen Donnerstagabend eine Gruppe von 25 Spielern zur ersten Trainingseinheit des Jahres auf „Platz 11“. Nur zwölf Tage nach dem 0:1 zum Hinrundenabschluss beim 1. FC Köln begann Werder Bremen mit der Vorbereitung auf eine Bundesliga-Rückrunde, die für die auf den vorletzten Platz abgestürzten Bremer ganz im Zeichen des Abstiegskampfes stehen wird.

Werder Bremen: Alles andere als seichter Start

Dass Klaassen bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und leichtem Schneegriesel als einziger Profi in kurzen statt warmen langen Hosen aus der Kabine kam, darf gerne als Zeichen der Entschlossenheit gewertet werden. Was Trainer Florian Kohfeldt anschließend trainieren ließ, hatte auch nur sehr wenig mit einem seichten Start zu tun. Leichte Ballgewöhnung nach dem Kurzurlaub? Mitnichten! Es wurde direkt taktisch gearbeitet. Viel Zeit bleibt auch nicht bis zum Rückrundenstart, schon am 18. Januar geht es mit dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf los.

Ab Freitag wird sich das Team auf Mallorca vorbereiten – bei deutlich besseren äußeren Bedingungen als in Bremen. 15 bis 20 Grad warten tagsüber auf das Team. Nach der Anreise am Vormittag soll noch am späten Nachmittag um 16 Uhr erstmals auf der Anlage des spanischen Erstligisten RCD Mallorca trainiert werden. Wahrscheinlich wird dann auch Josh Sargent (19) mit dabei sein. Nachdem er wegen eines Muskelfaserrisses im Hinrundenendspurt gefehlt hatte, soll der Stürmer auf Mallorca wieder uneingeschränkt trainieren. Am Donnerstag blieb er wie Linksverteidiger Ludwig Augustinsson noch im Kraftraum. Augustinsson reist trotz des gegen Köln erlittenen Muskelfaserrisses mit ins Trainingslager, soll dort zunächst aber nur individuell trainieren.

Werder Bremen: Ömer Toprak meldet sich zurück

Ömer Toprak, mit einer Sehnenentzündung seit Mitte November im Krankenstand, meldete sich zum Start ins neue Jahr wie geplant zurück, absolvierte ohne Probleme das Auftakttraining. Das war nach 50 Minuten schon wieder beendet.

Auf Mallorca wird Werder Bremen nun vermutlich doch noch ein Testspiel absolvieren, nachdem eine Vereinbarung mit RCD Mallorca kurzfristig geplatzt war. Ort, Zeit und Gegner stehen aber noch nicht fest.

Möglich, dass sich dann auch Nick Woltemade im Kreis der Profis zeigen kann. Der 17 Jahre alte Stürmer gehörte am Donnerstag zum Trainingskader, wird voraussichtlich also auch mit nach Mallorca reisen. Offiziell bestätigt hat Werder Bremen noch nicht, wer alles mit auf die Insel reisen wird.

Werder Bremen: Diese 28 Spieler absolvieren voraussichtlich das Trainingslager auf Mallorca

Jiri Pavlenka, Stefanos Kapino, Luca Plogmann - Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, Christian Groß, Sebastian Langkamp, Milos Veljkovic, Ömer Toprak, Marco Friedl, Michael Lang, Julian Rieckmann- Philipp Bargfrede, Nuri Sahin, Ilia Gruev, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt, Johannes Eggestein, Simon Straudi, David Philipp - Milot Rashica, Claudio Pizarro, Fin Bartels, Yuya Osako, Benjamin Goller, Nick Woltemade, Josh Sargent. (kni/csa)