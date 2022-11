Mit Werder-Verteidiger Milos Veljkovic: So sehen Fans das WM-Spiel zwischen Serbien und Kamerun live im TV und im Live-Stream

Von: Fynn Walenziak

Werder Bremen-Star Milos Veljkovic steht mit Serbien am 2. Spieltag bei der WM unter Druck! So sehen Fans das Spiel gegen Kamerun live im TV und im Livestream! © Imago Images/Action Plus

Doha/Katar – Die serbische Nationalmannschaft tritt am 2. Spieltag der Gruppe G gegen Kamerun an und will die Niederlage vom 1. Spieltag gegen Brasilien bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar vergessen machen. Die Anhänger des SV Werder Bremen werden mit einem Auge auch auf Milos Veljkovic schauen, der das zweite Mal bei einer WM für sein Heimatland antritt. So könnt Ihr das Duell zwischen Serbien gegen Kamerun am Montag um 11.00 Uhr live im TV und im Live-Stream schauen.

Die serbische Nationalmannschaft hat zum Auftakt bei der WM 2022 gegen Brasilien verloren und steht dementsprechend gegen Kamerun unter Druck. Über 90 Minuten stand Milos Veljkovic, Innenverteidiger von Werder Bremen, auf dem Platz. Der Serbe zeigte eine solide Leistung, konnte die Pleite und das Traumtor von Brasiliens Richarlison aber nicht verhindern. Dennoch dürfte Veljkovic auch am Montag um 11.00 Uhr gegen Kamerun in der Startelf stehen. Ein Sieg ist für Serbien Pflicht, denn im Falle einer Niederlage ist das Weiterkommen in der Gruppe G kaum noch realisierbar. So seht Ihr das Serbien-Spiel gegen Kamerun live im TV und im Live-Stream.

Mit Werder Bremens Milos Veljkovic: So sehen Fans das WM-Spiel zwischen Serbien und Kamerun live im TV und Live-Stream

Alle Fans, die nicht bei in Katar vor Ort sind, können das WM-Spiel Serbien gegen Kamerun live im TV verfolgen. In der Regel werden die WM-Spiele live im Free-TV gezeigt, doch diese Begegnung wird ausschließlich auf dem Pay-TV Sender MagentaTV gezeigt und ist deshalb nicht kostenlos zu sehen. ARD und ZDF übertragen das Spiel nicht. Alle Fans, die ein Abo bei MagentaTV abgeschlossen haben, können Serbien gegen Kamerun auch im Live-Stream und in der App verfolgen. Anpfiff ist am Montag um 11.00 Uhr.

Mit Werder Bremens Milos Veljkovic: Serbien gegen Kamerun – wo läuft das WM-Spiel im TV, wer ist Kommentator?

Das ZDF und die ARD zeigen die Partie nicht im Hauptprogramm. Als Alternative haben Fans die Möglichkeit, bei dem Pay-TV Anbieter MagentaTV das WM-Spiel live im TV auf dem Kanal Fussball.TV1 zu sehen. Der Vorbericht startet bereits um 10.00 Uhr, kommentiert wird das WM-Spiel zwischen Serbien und Kamerun von Jan Platte.

Es gibt zudem legale Livestream-Optionen: MagentaTV zeigt die Begegnung Serbien gegen Kamerun, mit Werder Bremens Milos Veljkovic, im Livestream. Dafür benötigen Fans aber ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo. Zudem überträgt der Pay-TV Sender das WM-Spiel in der App. Das ZDF und die ARD zeigt die Partie nicht live im Live-Stream.