Vor EM-Qualifikationsspielen: Werder-Verteidiger Veljkovic im vorläufigen serbischen Kader

Von: Malte Bürger

Weder Bremens Milos Veljkovic wurde in den vorläufigen Kader der serbischen Nationalmannschaft für die Spiele in der EM-Qualifikation nominiert. © IMAGO/Mike Egerton

Seit der WM stand Milos Veljkovic nicht mehr im Aufgebot der serbischen Nationalmannschaft. Jetzt wurde der Verteidiger von Werder Bremen in den vorläufigen Kader für die anstehenden Spiele in der EM-Qualifikation nominiert.

Bremen – In nicht einmal mehr zehn Monaten steigt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, zu gern möchte auch Milos Veljkovic mit der serbischen Nationalmannschaft an der Großveranstaltung teilnehmen. Doch vorher gilt es, die Qualifikation zu meistern. Der Verteidiger des SV Werder Bremen ist am Dienstag in den vorläufigen Kader für die anstehenden Partien der Gruppe G gegen Ungarn (7. September, 20.45 Uhr) und Litauen (10. September, 20.45 Uhr) berufen worden.

Werder Bremens Milos Veljkovic stand seit der WM nicht mehr im Aufgebot der serbischen Nationalmannschaft

Für Milos Veljkovic wäre es der erste Auftritt im Nationaltrikot seit der WM im vergangenen Jahr. Nach dem dortigen Vorrunden-Aus, bei dem der 27-Jährige in allen drei Partien zum Einsatz gekommen war, hatten die folgenden Länderspiele der Serben stets ohne den Profi des SV Werder Bremen stattgefunden – mal war er verletzt, dann nicht nominiert worden. Den endgültigen Kader wird Nationalcoach Dragan Stojkovic am 1. September benennen. Nach bislang drei Partien liegt das Team von Balkan mit zwei Siegen und einem Unentschieden aktuell punktgleich hinter Ungarn auf Rang zwei. (mbü)