Trotz Millionen-Angebot: Benfica bei Rakete Rashica abgeblitzt

Bremen – Neun Tore hat Milot Rashica (22) in der vergangenen Bundesliga-Saison für Werder Bremen erzielt – und angeblich ist jedes einzelne davon zwei Millionen Euro wert. Laut „Bild“-Zeitung hat der portugiesische Meister Benfica Lissabon jedenfalls versucht, den Kosovaren (Vertrag bei Werder bis 2022) mit einem Ablöseangebot über 18 Millionen Euro aus Bremen wegzukaufen. Ohne Erfolg.

Zwar bestätigen weder Werder Bremen noch Rashicas Berater Altin Lala (früher Profi bei Hannover 96) den Vorstoß der Portugiesen, dennoch berichtet die „Bild“, dass Werder 25 Millionen Euro für seinen Senkrechtstarter im Sturm gefordert habe.

Milot Rashica soll auch in der kommenden Saison bei Werder Bremen spielen

Bei der Aussage von Sportchef Frank Baumann zur Sache deutet aber nichts auf einen Poker hin. Seine Haltung: „Ob Spieler, Berater oder wir: Alle haben sich positioniert. Egal, was kommt: Milot wird auch in der kommenden Saison Spieler von Werder Bremen sein.“

Weil zuvor auch Lala im Gespräch mit der DeichStube einen Transfer von Milot Rashica in diesem Sommer ausgeschlossen hatte, plante Benfica Lissabon laut „Bild“, in Fali Ramadani einen anderen Vermittler einzuschalten. So sollte Lala angeblich umgangen werden.

Derweil hat Sportchef Frank Baumann einen anderen Deal unter Dach und Fach gebracht: Die Vertragverlängerung und die Leihe von Michael Zetterer zu PEC Zwolle sind perfekt. Außerdem bastelt Werder Bremen am Transfer von Marko Grujic. Bei Alvaro Tejero bekommt Werder Bremen unterdessen Konkurrenz aus Spanien.