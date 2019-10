Angeschlagener Lang fordert Dänemark und Irland

Verteidiger des SV Werder Bremen

Michael Lang saß im Spiel des SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt etwas angeschlagen auf der Bank. Jetzt geht es zur Schweizer Nationalmannschaft.

Eigentlich hätte Florian Kohfeldt alles beim Alten lassen können. Nach dem kurzfristigen Ausfall von Ömer Toprak hätte der Trainer des SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt die gleiche Viererkette aufstellen können wie in der Vorwoche gegen Borussia Dortmund. Also mit Michael Lang als Rechtsverteidiger und Theodor Gebre Selassie in der Mitte. Doch Cheftrainer Kohfeldt disponierte um.