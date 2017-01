Lorenzen bleibt bis Vertragsende

Bremen - Er bezieht kein bemerkenswert hohes Gehalt, er würde keine bemerkenswert hohe Ablöse bringen, aber er kann der U23 helfen, in Liga drei den Klassenerhalt zu schaffen. Also hat sich Werder Bremen entschieden, Stürmer Melvyn Lorenzen bis zu dessen Vertragsablauf im Sommer zu behalten.

Ein Verkauf des 22-Jährigen noch in diesem Winter ist damit vom Tisch. „Wir werden einen Wechsel nicht mehr forcieren, das ist der aktuelle Stand“, sagt Sportchef Frank Baumann: „Die U23 steht vor großen Herausforderungen und kann Melvyn gut gebrauchen.“ Lorenzen hat in der aktuellen Saison in 17 Drittliga-Einsätzen zwei Tore erzielt.

csa