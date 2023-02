Daumen hoch: Philipp gibt grünes Licht für Werder-Debüt gegen den BVB

Von: Marius Winkelmann

Maximilian Philipp hat grünes Licht für einen möglichen Einsatz gegen Borussia Dortmund gegeben - der Neuzugang von Werder Bremen ist wieder fit. © gumzmedia

Maximilian Philipp könnte am Samstag gegen Borussia Dortmund sein Debüt für den SV Werder Bremen geben. Der Neuzugang hat seine Sprunggelenksprobleme überwunden und steht den Grün-Weißen zur Verfügung.

Bremen – Am vergangenen Wochenende hatte er sein Debüt für den neuen Club aufgrund von Sprunggelenksproblemen noch verpasst, am Dienstag kehrte Maximilian Philipp dann auf den Trainingsplatz zurück, und am Nachmittag sorgte der Winter-Neuzugang des SV Werder Bremen endgültig für klare Verhältnisse: Einem Premieren-Einsatz gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund am kommenden Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) steht nichts im Wege, der 28-Jährige ist fit.

Werder Bremens Maximilian Philipp vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund: „Ich bin wieder einsatzbereit“

„Ich bin wieder einsatzbereit, trainiere ganz normal mit“, erklärte Maximilian Philipp gegenüber den Vereinsmedien. Ob der gebürtige Berliner dann auch gleich für einen Startelf-Einsatz gegen den BVB in Frage komme, wisse der Profi des SV Werder Bremen nicht: „Das entscheidet der Trainer, das werden wir am Samstag sehen. Das Wichtigste ist aber, dass ich bereit für das Wochenende bin und den Jungs hoffentlich helfen kann.“

Fest steht: Die Werder-Premiere im Wohninvest Weserstadion wird für Maximilian Philipp zugleich ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen Weggefährten bei Borussia Dortmund. „Ich habe zwar nicht mehr so den Kontakt zu den Jungs, glaube aber schon, dass ich dort einen guten Eindruck hinterlassen habe“, erklärt die Leihgabe vom VfL Wolfsburg und ergänzt: „Ich hatte dort eine schöne Zeit und bin mit allen sehr gut ausgekommen. Ich bin sehr stolz, bei einem großen Verein wie dem BVB gespielt zu haben. Mit ihnen erwartet uns eine Mega-Aufgabe.“

Werder Bremens Maximilian Philipp: „Borussia Dortmund weiß aus dem Hinspiel um unsere Qualitäten“

Eine „Mega-Aufgabe“, die die Bremer beim spektakulären 3:2 im Hinspiel schon einmal erfolgreich bewältigt haben. Dass die Profis von Borussia Dortmund im Weserstadion deshalb nun mit besonders viel Schaum vorm Mund auflaufen werden, denkt der Neuzugang des SV Werder Bremen allerdings nicht. „Ich glaube nicht, dass es ihnen um Wiedergutmachung geht. Sie merken gerade, dass die Bayern schwächeln und werden alles dafür tun, oben dranzubleiben. Sie wissen aus dem Hinspiel aber auch um unsere Qualitäten und sind gewarnt“, betont Maximilian Philipp. (mwi)