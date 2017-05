„Ich bin nicht der Typ, der im Urlaub Party machen muss“

Bremen - Die meisten Werder-Profi sind längst ausgeschwärmt und in der ganzen Welt unterwegs. Auch Maximilian Eggestein will noch verreisen, aber erst mal zieht es den 20-Jährigen nach Hause – zu den Eltern nach Garbsen. Natürlich mit seinem Bruder Johannes (19), der ebenfalls für Werder spielt, sich aber gerade noch von einer Fußverletzung erholt.

Während Johannes noch auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz wartet, gehörte Maximilian in der Rückrunde zum festen Stamm, stand sogar acht Mal in der Startelf und erzielte beim 3:0-Sieg gegen Schalke sein erstes Bundesliga-Tor. Im Interview mit der "WerderStube" verrät Maximilian Eggestein, wie ein junger Profi seinen Urlaub verbringt und was er ganz sicher nicht machen wird: Party.

Herr Eggestein, sind Sie froh, dass eine lange Bundesliga-Saison vorbei ist?

Maximilian Eggestein: Ich denke, da geht es mir wie allen anderen Menschen auch: Jeder freut sich auf seinen Urlaub.

Gibt es ein Ritual, was Sie an Ihrem ersten freien Tag nach einer Saison machen?

Eggestein: Früher habe ich immer mein Zimmer im Werder-Internat aufgeräumt. Das mussten wir, da war dann Kontrolle.

Ein Stubenappell wie bei der Bundeswehr?

Eggestein: Sicherlich nicht ganz so schlimm. Aber eine gewisse Ordnung sollte im Zimmer schon sein. Ich habe das durchaus übernommen und räume meine Wohnung auf, bevor ich nach Hause zu meinen Eltern nach Garbsen fahre.

Was ist das schönste, wenn man wieder bei den Eltern ist?

Eggestein: Dass man kein Essen machen muss (lacht).

Kochen Sie sonst selbst?

Eggestein: Ja klar. Aber meistens nicht für mich alleine. Mein Bruder Johannes wohnt nur zwei, drei Häuser weg. Abends nach dem Training kommt er zu mir und dann essen wir zusammen. Manchmal kommen auch Freunde dazu.

Was kochen Sie am liebsten, was am meisten?

Eggestein: Am liebsten Lasagne, aber das wirklich nicht so oft, weil es ziemlich aufwändig ist. Meistens gibt es Fisch oder Fleisch mit Reis.

Wo haben Sie kochen gelernt?

Eggestein: Das habe ich mir bei meiner Mutter abgeguckt.

Gab es schon schwere Unfälle in der Küche?

Eggestein: Am Anfang schon – der Klassiker: Der gefrorene Fisch sah von oben noch ziemlich gefroren aus, war aber unten schon längst angebrannt. Jetzt versalze ich höchstens noch mal was.

Fahren Sie mit Ihrem Bruder auch in den Urlaub?

Eggestein: Wahrscheinlich schon. Wir haben aber noch nichts gebucht, weil nicht klar war, wie lange er nach seiner Verletzung noch die Reha in Bremen machen wird.

+ Die Gebrüder Eggestein: Maximilian (li.) und Johannes sind oft gemeinsam unterwegs - auch im Urlaub © nordphoto

Achten Sie darauf, nicht dahin zu fahren, wo Sie erkannt werden könnten?

Eggestein: Mein Bruder und ich werden doch nicht erkannt (lacht). Okay, wenn man zum Ballermann fliegt, wäre das vielleicht anders. Aber da machen wir ganz sicher keinen Urlaub, dafür sind wir nicht die Typen. Wir suchen eher den Entspannungsurlaub mit Strand und Meer, nicht so weit weg. Also die klassischen Ziele Spanien, Griechenland oder Italien.

Keine Fernreise, kein USA-Trip, nichts Exotisches?

Eggestein: In den USA muss man doch 21 Jahre alt sein, damit es sich lohnt. Da dürfen wir doch nix. Ein Auto zu mieten, das wird da schon schwer. Wir bleiben lieber in Europa, das reicht uns. Nebenbei müssen wir auch trainieren. Dafür bekommt jeder einen Plan, den er einhalten muss.

Wie sieht so ein Plan aus?

Eggestein: Drei-, vier Mal die Woche muss man mindestens laufen, das steigert sich dann. Die Grundlagenausdauer ist dabei schon ätzend. Das sind längere Läufe im immer gleichen Tempo. Dazu gibt es noch kürzere, dafür aber intensivere Läufe.

Dürfen Sie selbst entscheiden, ob Sie morgens, mittags oder abends laufen?

Eggestein: Ja. Ich schlafe gerne aus, mittags ist es zu heiß, also muss ich abends ran.

Haben Sie schon mal eine Einheit vergessen?

Eggestein: Nein. Man richtet schon seinen Tag danach aus.

Wenn am Strand gekickt wird, spielen Sie dann mit?

Eggestein: Eher nicht. Man muss aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Deswegen haben wir früher meistens auch alleine gekickt. Außerdem habe ich in diesem Jahr echt viel Fußball gehabt, da bin ich auch mal froh, etwas anderes zu machen.

Was zum Beispiel, machen Sie anderen Sport im Urlaub?

Eggestein: Nein, gar nicht. Ich gucke mir lieber Serien oder Filme an.

Am Strand?

Eggestein: Da nicht, da ruhe ich mich aus – und gehe ab und zu ins Wasser. Abends schaue ich mir dann Filme oder Serien an. Ich bin nicht der Typ, der im Urlaub Party machen muss.

Wie kommt das?

Eggestein: Ich bin noch nie gerne auf Partys gegangen oder überhaupt abends lange weggeblieben. Ich bin gerne zu Hause – mit meinem Bruder oder mit Freunden. Natürlich gehe ich auch mal raus, aber nur, um etwas zu trinken oder zu essen.

Was sagen Ihre Freunde dazu?

Eggestein: Nichts, die sind doch ähnlich gestrickt. Wir genießen die Zeit zu Hause.

Wenn Sie im Urlaub am Strand liegen, geht Ihnen dann auch so eine Szene wie von Ihrem ersten Bundesliga-Tor durch den Kopf?

Eggestein: Natürlich. Man lässt die ganze Saison noch mal Revue passieren, da gehören so besondere Momente wie das Tor gegen Schalke oder das Heimspiel gegen die Bayern dazu.

In der Hinrunde sah es nicht danach aus, als sollten Sie solche Momente bei den Profis noch erleben, Trainer Alexander Nouri hatte Sie zur U 23 runtergeschickt. Waren Sie enttäuscht?

Eggestein: Natürlich ist es schwierig, wenn man gesagt bekommt, „geh’ mal in die U 23, um Spielpraxis zu sammeln“. Es war sicherlich gut gemeint, aber es war nun mal ein Schritt zurück. Andererseits wurde auch klar gesagt, dass der Weg nach oben offen ist.

Wird das nicht immer gesagt?

Eggestein: Ja klar.

Haben Sie es geglaubt?

Eggestein: Letztlich weiß man nie, wie es im Fußball kommt. Man kann keinen Plan schmieden, in einem halben Jahr bin ich dort, in zwei Jahren dann dort. Es ist ein Tagesgeschäft. Das hört sich zwar doof an, ist aber so. Ich habe versucht, das für mich anzunehmen. In den ersten Tagen war natürlich eine gewisse Enttäuschung da, aber spätestens mit dem ersten Spiel war das vorbei. Da wollte ich nur noch zeigen, dass ich wieder nach oben gehöre.

Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu.

Eggestein: Das stimmt. Am Anfang der Saison waren sehr viele Spieler für das Mittelfeld da, dann plötzlich fast keiner mehr – und ich habe meine Chance bekommen.

Wo stehen Sie jetzt, gehören Sie zu den ersten elf, 15, 18 oder 25 Spielern bei Werder?

Eggestein: Ich sage immer: Ich bin jetzt ein fester Bestandteil des Kaders.

Wie groß ist dieser Kader?

Eggestein: Ich denke 18 bis 20 Spieler – und dann gibt es noch viele Spieler, die drumherum schwimmen. Zu denen habe ich auch lange gehört.

Ihr Vertrag läuft in einem Jahr aus, wie ist Ihr Plan?

Eggestein: Darum kümmert sich mein Berater. Ich fühle mich in Bremen wohl. Ich bin seit sechs Jahren hier. Bremen gehört zu meinem Leben, deswegen wäre es gar nicht so leicht, zu sagen, ich gehe. Aber Fußball ist eben ein Tagesgeschäft, deswegen ist es schwierig, solche Fragen zu beantworten.

Haben Sie in der Rückrunde ein anderes Selbstbewusstsein bekommen?

Eggestein. Das Selbstvertrauen steigt natürlich, je wohler man sich innerhalb der Mannschaft fühlt. In den letzten Monaten hat sich mein Standing in der Mannschaft schon verändert, man wird mehr akzeptiert und nicht mehr als der Jugendspieler gesehen. Man ist nun mittendrin in diesem Konkurrenzkampf um die Plätze im Kader und der Startelf.

Ist damit auch die Schonfrist für einen Jungprofi vorbei?

Eggestein: Die gibt es eigentlich nicht. Die jungen Spieler werden am Anfang nicht ganz ernst genommen. Das ändert sich erst, wenn sie Leistung nachgewiesen haben. Das geht im Training, funktioniert aber erst so richtig in den Spielen, weil dann auch die öffentliche Wahrnehmung eine ganz andere ist. Das überträgt sich auf die Mannschaft. Das ist wie bei Auszubildenden in anderen Berufen, die müssen sich auch erst reinarbeiten.

Was müssen Sie machen, um noch besser und damit noch akzeptierter zu werden?

Eggestein: Früher habe ich immer gesagt, dass ich körperlich stabiler werden muss. Daran habe ich viel gearbeitet, das ist deutlich besser geworden. Dann ist da mein Schnelligkeitsdefizit. Ich werde nie ein Sprinter werden, aber ich habe da noch mal einen Schritt nach vorne gemacht.

Haben Sie das gemessen?

Eggestein: Zuletzt gab es keine Messungen mehr. Aber vom Gefühl her würde ich das schon sagen. Viele Dinge kommen auch von der Erfahrung, davon habe ich jetzt schon einige gesammelt. Deshalb bin ich guter Dinge.

Das hört sich so an, als könnten Sie die neue Saison kaum erwarten.

Eggestein: Nein, auf die Vorbereitung freut sich kein Profi, das ist eine schwierige Zeit. Jetzt ist erst mal Urlaub. Ich genieße es, nicht wie sonst jeden Morgen zum Training fahren zu müssen, sondern den Tag frei planen zu können.

Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub.

Eggestein: Danke!

Quelle: WerderStube