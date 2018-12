Eggestein hofft auf Sahins Tipps

Maximilian Eggestein weiß, wie es sich anfühlt, in Dortmund zu gewinnen.

Bremen - Max Kruse hatte das Spiel von der linken auf die rechte Seite verlagert, dort folgte der große Auftritt von Maximilian Eggestein. Mit einem Haken ließ er zunächst Raphael Guerreiro ins Leere laufen, dann zog er ab, knallhart, mit links und aus schwieriger Position - der Rest war nur noch Jubel.

Werder gewann das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund im Dezember 2017 mit 2:1, Eggestein hatte mit seinem 1:0 quasi die Ouvertüre dazu geliefert. Ein Jahr nach dem Erfolg reisen die Bremer nun wieder zum BVB. „Es wäre schön, wenn es nochmal so gut läuft“, sagt der Werder-Profi im Vorfeld der Partie - allerdings wohlwissend, dass sich die Vorzeichen stark verändert haben.

Werder trifft auf das Maß aller Dinge

„Im letzten Jahr war es eine ganz andere Situation. Da war Dortmund mitten in einer schwierigen Phase“, erinnert Eggestein. In der Tat musste BVB-Trainer Peter Bosz nach der Niederlage gegen Werder gehen. Peter Stöger übernahm für den Rest der Saison, ehe im Sommer Lucien Favre kam, um aus Dortmund wieder eine echte Spitzenmannschaft zu machen. Noch immer ungeschlagen, die meisten Tore erzielt und schon neun Punkte Vorsprung auf Bayern München - Schwarz-Gelb ist aktuell das Maß aller Dinge im deutschen Fußball.

„Wir wissen, dass wir einen guten Tag erwischen müssen, um dort etwas mitzunehmen“, sagt Eggestein - und ergänzt: „Dazu wäre es gut, wenn Dortmund nicht seinen allerbesten Tag hat.“ Es sind Worte, die den Respekt vor dem Gegner greifbar machen, an denen sich die Schwere der Bremer Aufgabe ablesen lässt. An einem Plan, wie der BVB vielleicht erstmals in dieser Saison zu knacken ist, arbeiten sie bei Werder aber trotzdem.

Maximilian Eggestein: Darum ist Delaney so stark

„Viel wird darauf ankommen, dass wir ihre schnellen Unterschiedsspieler nicht zur Entfaltung kommen lassen, wir müssen das Risiko beim Gegenpressing genau abwägen“, betont Eggestein. Der 22-Jährige dürfte dabei an Namen wie Marco Reus, Jadon Sancho oder Christian Pulisic denken. Neben der sportlichen Herausforderung wartet auf Werder in Dortmund auch in dieser Saison noch eine weitere: die atmosphärische. „Schon beim Einlaufen nimmst du die ganze Gewalt des Stadions wahr“, sagt Eggestein, „so laut ist es nirgendwo sonst.“

Vieles spricht, wenn man ehrlich ist, also nicht dafür, dass Werder dem Spitzenreiter ein Bein stellen kann. Und dennoch haben die Bremer einen Mann im Kader, der sich als echter Trumpf entpuppen könnte: Nuri Sahin. „Er hat ja noch Teile der Vorbereitung in Dortmund mitgemacht und kann uns bestimmt ein paar Tipps geben“, sagt Eggestein über den Ex-Dortmunder, der im Dezember 2017 den herrlichen Treffer des Bremers übrigens von der BVB-Bank aus verfolgt hatte. Bei einer etwaigen Neuauflage am Samstag dürfte er sich deutlich mehr freuen.

Quelle: DeichStube