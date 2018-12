„Wir essen gerne und viel“

Mainz - Nachtschicht für die Bremer Eggesteins: Direkt nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Bayern waren Maximilian und Johannes Eggestein mit einem Privatflieger nach Frankfurt geflogen, mit dem Auto ging es weiter nach Mainz. Das ZDF hatte die Brüder ins „Aktuelle Sportstudio“ eingeladen und natürlich auch für die Reise gesorgt.

Nachts um drei waren die beiden jungen Profis zurück in der Hansestadt – dazwischen lag kein spektakulärerer, aber ein durchaus unterhaltsamer Auftritt in der legendären Sportsendung. Für den Höhepunkt des Gesprächs mit Moderator Jochen Breyer hatte Florian Kohfeldt gesorgt. Der war nach dem Bayern-Spiel auch zu den vermeintlichen Schwächen der Eggesteins befragt worden – und antwortete darauf mit einem breiten Grinsen: „Die essen einfach unglaublich viel. Sie haben von allen Spielern immer am meisten auf ihren Tellern.“

Nach diesem Einspieler per Video blieb Johannes Eggestein gar nichts anderes übrig, als zu gestehen: „Ja, wir essen viel und gerne – und genießen das auch. Aber unser Körper braucht das einfach, bei dem Pensum, das wir abspulen müssen.“ Dabei kam dann noch heraus, dass Maximilian (21) den jüngeren Brüder Johannes (20) gerne mal bekocht. „Ich bin dann eher für die kleineren Sachen wie Kartoffeln und Möhren schälen zuständig“, verriet Johannes.

Maxis Beschützerinstinkt

Die Brüder, die in Hannover geboren sind, haben schon ein ganz besonderes Verhältnis. Johannes lobte zum Beispiel den Beschützerinstinkt von Maximilian. Der wiederum merkte grinsend an, dass Johannes immer recht haben will. Als der ihm dann aber prophezeite, irgendwann in der Nationalmannschaft zu spielen, da stellte Maximilian schlagfertig fest: „Er hat ja immer recht.“

Natürlich ging es auch um ihre Zukunft. Johannes ließ dabei weiter offen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird. Aber mit seinen beiden jüngsten Einsätzen in der Startelf sieht er sich in seiner Entwicklung bei Werder auf „einem guten Weg“. Bei Maximilian läuft der Vertrag noch bis 2020 – und er blickt realistisch in die gemeinsame Zukunft: „Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass wir bis zum Ende unserer Karriere in einem Verein spielen werden. Aber es wäre schön, wenn es so lange wie möglich klappt.“

An der Torwand das Nachsehen

Jetzt zählt aber die aktuelle Saison. Da sieht es bei Werder nach nur einem Punkt aus fünf Spielen inklusive der jüngsten Pleite gegen die Bayern nicht mehr ganz so gut aus. Maximilian hat da eine einfache Empfehlung: „Kopf hochnehmen, weitermachen.“

Und wie lief es an der berühmten Torwand? Johannes gewann das Brüderduell mit 2:1, traf oben und unten, Maximilian nur unten. Den Tagessieg sicherte sich aber Amateurkicker Keven Feger mit drei Treffern.

Quelle: DeichStube