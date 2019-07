Eggesteins Europa-Ansage: „Sind uns alle einig, worum es gehen sollte.“

Maxi Eggestein ist zurück bei Werder Bremen: Am Montag kam er zu einer ersten Trainingseinheit ins Weserstadion.

Bremen – Jetzt ist der SV Werder Bremen komplett – anstehende Neuverpflichtungen mal ausgeklammert. Als letzter Profi hat Maximilian Eggestein am Montag die Saisonvorbereitung bei den Grün-Weißen aufgenommen.

Mit großer Vorfreude zwar auf das Teamtraining und das Trainingslager in Grassau am Chiemsee (ab Freitag), aber nicht auf das Vorprogramm. „Krafttraining, Radfahren, Ballgewöhnung – da muss ich jetzt wohl auch durch“, sagte Eggestein in einem Interview mit „werder.de“ mit einem angedeuteten Seufzer. Verflixtes Fitnessprogramm.

Maxi Eggestein verlor mit Deutschland U21-EM-Finale gegen Spanien

Drei Wochen hatte Maxi Eggestein seit dem mit 1:2 gegen Spanien verlorenen Finale der U21-EM Zeit sich zu erholen. Genug Zeit, meint der Bremer Mittelfeldstar: „Es war zwar ein kürzerer Urlaub als in den Jahren zuvor, aber ich habe mich gut erholt.“ Zuletzt habe er sogar schon so etwas wie Ungeduld gespürt. Die anderen auf dem Trainingsplatz, in Testspielen und er nicht – „das tat schon ein bisschen weh“.

Maxi Eggestein will mit Werder Bremen nach Europa

Aber jetzt ist er ja wieder da, bereit für eine neue Saison und hoffentlich neue Erfolge. Obwohl der SV Werder Bremen offiziell noch kein Saisonziel herausgegeben hat, sieht sich Maxi Eggestein nicht zur gehobenen Diplomatie verpflichtet. Für ihn und seine Kollegen ist die Sache völlig klar: „Wir alle haben Lust, um die Plätze für Europa zu spielen. Wir sind uns alle einig, worum es gehen sollte.“

Quelle: DeichStube