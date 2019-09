Eggestein nimmt Reus in Schutz: „Es ist einfach aus ihm herausgeplatzt“

Das Zitat ist auf dem Weg zum Kultstatus und natürlich auch schon bei Werder Bremen angekommen. „Ihr geht mir so auf die Eier mit eurer Mentalitätsscheiße“, hatte Marco Reus, Top-Star und Kapitän von Borussia Dortmund, nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt einen Sky-Reporter angegiftet.

Der hatte nachgefragt, ob dem BVB die nötige Mentalität fehle, um eine 2:1-Führung über die Linie zu bringen und generell um verlässlich Siege einzufahren. Für Reus' anschließende Frust-Explosion zeigt nun Maximilian Eggestein, Mittelfeldspieler von Werder Bremen, großes Verständnis.

„Ich kann seinen Ärger nachvollziehen. Mentalität – das ist immer so leicht dahergesagt. Dabei sind die Probleme immer tiefergehend“, sagt der 22-Jährige und nimmt Marco Reus vor dem Duell von Werder Bremen mit Borussia Dortmund am Samstag gegenüber Kritikern in Schutz: „Er kommt vom Platz, ist geladen wegen des Ergebnisses und will am liebsten in der Kabine Druck ablassen. Aber dann muss er erst noch Interviews geben. Da ist es einfach aus ihm herausgeplatzt. Vielleicht hat er vor dem Interview auch schon eine Vorahnung gehabt, was kommen würde.“

Dass der Ausbruch von Marco Reus ein Zeichen von Dortmunder Nervosität oder gar Schwäche sei, glaubt Maxi Eggestein von Werder Bremen indes nicht: „Die Frage ging ihm einfach auf die Nerven.“ (csa)

Mehr News zu Werder Bremen

Quelle: DeichStube