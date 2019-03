Maxi Eggestein im DFB-Teamhotel angekommen: „Hier ist alles ein bisschen größer“

Leverkusen/Wolfsburg – Es wird ernst. Für Maximilian Eggestein beginnt das Abenteuer Nationalmannschaft und die DeichStube begleitet alle Themen rund um Maxis DFB-Premiere im Ticker.

Montag, 18. März 2019: Maxis erster Tag bei Löw

+++ Kleider machen Leute +++

Kleider machen Leute! Wenn das stimmt, was sagt die Wahl der Klamotten dann über Leroy Sane und Maximilian Eggestein aus? Unterschiedlicher hätten die beiden bei der Ankunft der Nationalspieler kaum auftreten können. Hier Sane, der Profi von Manchester City, in einer plüschigen Felljacke, deren Stil irgendwo zwischen schrill, schräg und extravagant angesiedelt ist. Dort Eggestein, der Bremer, ausgestattet mit grauem Hoodie und grauer Steppjacke. Unscheinbar, unauffällig, das Gegenteil von schrill und extravagant eben. Also: Sane und Eggestein als Paradiesvogel und graue Maus? Sagen wir es so: Kleider machen Leute – dieses Sprichtwort sollte man dann doch nicht zu ernst nehmen.

+++ Eggestein: „Hier ist alles ein bisschen größer“ +++

Es war knapp vor 13.00 Uhr, als für Maximilan Eggestein der erste Tag als deutscher Nationalspieler begann. Er fuhr am Teamhotel der DFB-Elf in Wolfsburg vor, empfangen von ungefähr 40 Autogrammjägern und ebenso vielen Medienvertretern. Und fast wäre die Situation eskaliert. Wegen Maxi Eggestein. Die Fotografen rangelten miteinander, um bei der Ankunft des Werder-Profis das beste Foto zu bekommen. Viel Alarm, dabei ist der Bremer beileibe noch kein Superstar, sondern im Kreis der Nationalspieler der Neuling. Als solcher geht er die ersten Tage im Kreis der DFB-Auswahl neugierig und demütig an. Eggestein bei seiner Ankunft: „Ich habe mir gar nicht so viel vorgenommen und will auch keine Forderungen stellen, sondern einfach die Erfahrungen mitnehmen, die ich hier sammeln kann. Ich will mich natürlich an den Spielern orientieren, die schon Weltmeister geworden sind.“

Dass mit seinem Namen auch der Neuanfang im Nationalteam verbunden ist, nimmt der 22-Jährige vorerst nicht so wichtig. „Wir haben viele junge Spieler dabei, ich bin einer davon.“ Aber einer, der viel Aufmerksamkeit bekommt – siehe das Fotografen-Battle. „Hier ist eben alles ein bisschen größer, ein bisschen mehr. Man sieht es ja an dem Menschenauflauf hier“, grinste der Mittelfeldspieler.

+++ Ankunft im Teamhotel +++

12.58 Uhr: Maxi Eggestein und Co. sind im Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg eingetroffen. Im Ritz Carlton versammelt sich der DFB-Tross.

+++ Maxi und seine neue Rückennummer +++

Die Trikotnummer 7 statt der „35“ bei Werder oder der „22“ in der U21-Auswahl – wer sich fragt, ob dieser Nummernsalat für Maxi Eggestein irgendeine Bedeutung hat, dem sei gesagt: Nein, nicht viel. Ach was, seien wir ehrlich: Im Grunde gar keine. „Es ist mir eigentlich egal, welche Nummer ich trage. Die 7 ist eher die Nummer für einen Außenspieler“, sagte Eggestein bei seiner Ankunft am Ritz Carlton gegenüber der DeichStube.

Übrigens: An einen unbekannten Zimmerkollegen muss sich Eggestein nicht gewöhnen. Alle Nationalspieler bekommen ein Einzelzimmer.

+ Maxi Eggestein trägt bei der deutschen Nationalmannschaft das Trikot mit der Nummer 7 - auf Leihbasis. © DeichStube

+++ Die geliehene 7 +++

Reden wir über die „7“ und was wir über sie wissen: Es gibt sieben Weltwunder, sieben Zwerge, sieben Glorreiche, die Woche hat sieben Tage, der Mensch hat sieben Sinne und Maxi Eggestein trägt in der Nationalmannschaft die „7“ auf dem Rücken. Dem Bremer ist bei seiner ersten Nominierung für die DFB-Auswahl diese Trikotnummer zugewiesen worden. Allerdings wird daraus eher keine feste Marke im Stil von „CR7“. Denn „ME7“ ist nur geliehen. Eigentlich gehört die Nummer im Nationalteam zu Julian Draxler (Paris SG), der aktuell aber verletzt fehlt. Niklas Stark (Hertha BSC) und Lukas Klostermann (RB Leipzig), die anderen beiden Neulinge im Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw, haben Chancen, schon jetzt eine feste Rückennummer ergattert zu haben. Klostermann übernimmt die „13“, die in den vergangenen Jahren zu Thomas Müller gehörte. Stark erhält die „17“ des wie Müller nicht mehr berücksichtigten Jerome Boateng.

+++ Eggestein freut sich auf Löw und verzeiht ihm +++

Bis 12 Uhr muss der Werder-Profi im Teamhotel des DFB, im Ritz Carlton, eingetroffen sein. Der 22-Jährige wird nach dem 3:1-Erfolg in Leverkusen gut gelaunt anreisen. „Es war sehr wichtig, mit einem Sieg hinzugehen, weil auch die Leverkusener Jungs dabei sind“, sagte Eggestein in den Katakomben der BayArena und grinste verschmitzt.

Für Maxi Eggestein könnte es gerade nicht besser laufen

Für Maximilian Eggestein könnte es gerade kaum besser laufen. „Zwei Siege und die Nominierung für die Nationalmannschaft – es war eine meiner besten Wochen als Fußballer“, meinte der junge Bremer. Wie schon beim 4:2-Erfolg gegen Schalke vor zehn Tagen hatte sich Eggestein mit einem Assist am Torreigen beteiligt. Das ist in diesen Zeiten nicht ganz unwichtig. Denn wer von Bundestrainer Joachim Löw nominiert wird, der kann sich nicht mehr verstecken. „Es war klar, dass noch mal anders hingeschaut wird. Daran denkt man auch mal vor dem Spiel“, gestand Eggestein: „Aber im Spiel ist das kein Thema mehr, dann spielt man seinen Stiefel runter.“

Dieser Maximilian Eggestein besitzt die Gabe, irgendwie immer die Ruhe zu bewahren. Selbst beim Anruf von Löw, den er erst mal verpasst hatte. „Es war 12.31 Uhr, da war ich schon in der Kabine“, erinnerte er sich an diesen für ihn eigentlich so besonderen Donnerstag. Als er kurz darauf den entgangenen Anruf entdeckte, rief er die unbekannte Nummer einfach mal zurück – und Löw ging ran. „Da war die Überraschung natürlich groß“, meinte Eggestein. Natürlich sei er stolz, nun dabei zu sein. Und natürlich würde er gerne am Mittwoch im Testspiel in Wolfsburg gegen Serbien oder am Sonntag in Amsterdam in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande sein Debüt in der DFB-Auswahl feiern, aber Eggestein betonte: „Es steht mir nicht zu, irgendwelche Erwartungen zu haben oder sogar Ansprüche zu stellen. Ich bin das erste Mal dabei und werde alles mitnehmen, was ich kann.“

Max Kruse könnte berichten, was den jungen Teamkollegen dort erwartet. Er hat es selbst erlebt, wird allerdings von Löw trotz starker Leistungen schon lange nicht mehr berücksichtigt. Trotzdem freut er sich für Eggestein mit: „Er hat es sich verdient, weil er sich kontinuierlich entwickelt hat.“ Aber Kruse will ihm nicht zu viel verraten: „Das erste Mal dabei zu sein, ist sehr aufregend. Maxi sollte es sich nicht vorher erzählen lassen, sondern es einfach selbst erleben.“

Am Nachmittag erster DFB-Termin für Eggestein

Die Woche wird interessant genug. Am späten Nachmittag erwartet Eggestein gleich der erste große DFB-Termin, wenn die Nationalmannschaft ihren neuen Bus bekommt. Natürlich vom neuen Automobil-Partner Volkswagen, deshalb findet das Testspiel ja auch in Wolfsburg statt. Um 17.30 Uhr steigt dann das erste Training im AOK-Stadion.

Aus Bremen wird natürlich gespannt nach Wolfsburg geschaut. Werder ist glücklich, endlich mal wieder einen Nationalspieler zu haben – und dann noch einen selbst ausgebildeten. Das hob auch Trainer Florian Kohfeldt noch mal hervor: „Das ist ein sehr wichtiges Zeichen für uns. Man kann sich bei Werder in den Dunstkreis der Nationalmannschaft spielen.“ Das könnte es bei künftigen Verhandlungen mit Talenten und anderen Spielern durchaus einfacher machen. Die werden sich dann vielleicht an den Namen Eggestein erinnern – hoffentlich an den richtigen Namen.

Denn ausgerechnet der Bundestrainer hatte sich bei seiner offiziellen Bekanntgabe des Kaders versprochen und einen „Eggenstein“ erfunden. Der Betroffene nahm es aber ganz locker: „Er ist nicht der Einzige, dem das passiert ist.“ Aber vielleicht war er der Letzte, denn als Nationalspieler wird der Name Eggestein dann wahrscheinlich jedem ein Begriff sein.

