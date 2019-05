Eggestein hat an der Uhr gedreht: Jetzt schon Chef!

Starker Auftritt gegen Hoffenheim

+ © gumzmedia War gegen Hoffenheim ein echter Anführer im Bremer Mittelfeld: Werder-Profi Maxi Eggestein. © gumzmedia

Sinsheim/Bremen – Der eine Chef? Angeschlagen auf dem Sofa! Der andere Chef: Gesperrt auf der Tribüne. Was macht in einer solchen Situation der aufstrebende junge Kollege? Genau, er dreht die Uhr vor und macht schon mal das, was er in Zukunft sowieso machen will: Chef sein! So geschehen bei Maximilian Eggestein im Spiel bei 1899 Hoffenheim.