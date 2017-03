Max Kruse "weiß nicht, ob es bis zum Wochenende klappt"

Habe ich nur den Eindruck, dass es bei Werder unverhältnismäßig viele Verletzte gibt? Oder liegt es nur daran, dass ich die Krankmeldungen der anderen Vereine nicht so genau verfolge?

Hoffentlich geht da bei Kruse noch was bis zum Samstag! Auch wenn seine Leistung gegen LEV zu wünschen übrig ließ, ist er eine wichtige Stütze - gerade jetzt, wo die Mitkonkurrenten WOB und HSV so großen Gefallen am Punkten gefunden haben....