Kruse unverkäuflich, Selke darf Leipzig verlassen

Trägt auch in der kommenden Saison die Werder-Raute auf der Brust: Max Kruse.

Bremen - Der eine soll bleiben, der andere nach Möglichkeit kommen - und in den Fällen von Max Kruse und Davie Selke gibt es kurz nach dem Saisonende durchaus gute Nachrichten für Werder Bremen.

Sportchef Frank Baumann hat gegenüber dem „Kicker“ die Wechselgerüchte um Werders besten Angreifer Kruse praktisch beendet. Angeblich liegt dem 29-Jährigen ein Mega-Angebot aus China vor, Baumann stellte nun allerdings klar: „Wir sind uns mit Max komplett einig, dass er bleibt. Für ihn wie für uns steht die sportliche Entwicklung im Vordergrund.“

Rangnick gibt Selke frei

Davie Selke steht derweil noch bei RB Leipzig unter Vertrag - die Betonung liegt in seinem Fall allerdings wirklich auf dem noch. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick hat dem Stürmer nach dem letzten Spieltag praktisch die Erlaubnis erteilt, den Verein verlassen zu dürfen. „Er hat sich entwickelt und ist gereift. Jetzt muss er regelmäßig spielen“, sagte Rangnick über den 22-Jährigen - und betonte: „Die Wahrscheinlichkeit bei uns, dass er das tun kann, ist nicht so groß, wie er sich das vorstellt. Deswegen sind wir bereit, diesem Wunsch, woanders mehr Einsatzzeiten zu kriegen, Gerecht zu werden.“

Ein eindeutiges Signal an jene Clubs, die Interesse an Selke bekundet hatten. Werder zählt dazu, würde den Stürmer nach dessen Abgang aus Bremen im Jahr 2015 liebend gerne wieder an die Weser holen. Der Poker ist nun jedenfalls eröffnet.

Quelle: WerderStube