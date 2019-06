„kicker“-Rangliste: Milot Rashica und Max Kruse stürmen in die internationale Klasse

Zwei Stürmer von Werder Bremen

Bremen – In der Abteilung Attacke ist der SV Werder in der „Rangliste des deutschen Fußballs“ vom Fachmagazin „kicker“ richtig gut vertreten. Max Kruse und Milot Rashica schafften es als Stürmer in die „Internationale Klasse“. Das gelang nur acht Spielern in der Bundesliga.