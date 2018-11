Kruse gegen Kramer - das Kumpel-Duell fällt wohl aus

Christoph Kramer und Max Kruse sind gute Kumpels. Am Samstag wird es wohl nur am Rande des Platzes ein Wiedersehen geben.

Bremen/M'gladbach - Über Max Kruse, den Werder-Kapitän, hat Christoph Kramer schon oft und viel gesprochen. In einem Interview hat der Gladbach-Profi den ehemaligen Mitspieler (von 2013 bis 2015 gemeinsam bei der Borussia) mal als einzigen echten Freund im Bundesliga-Business bezeichnet.

Dann wieder hat er sich schwer für den zwischenzeitlich als Problem-Profi in Verruf geratenen Kruse ins Zeug gelegt. Gemeinsam haben die beiden auch schon über Silvester einen Australien-Trip unternommen.

Schöne Geschichten zweier Freunde, die am Samstag sicherlich sehr gerne gegeneinander spielen würden. Doch während Max Kruse in der Bremer Offensive gesetzt ist, hat Kramer schlechte Karten bei Gladbach. In den vergangenen drei Liga-Spielen saß der Weltmeister von 2014 nur auf der Bank, lediglich beim Pokal-Desaster gegen Bayer Leverkusen (0:5) rotierte er ins Team. Und heute?

Trainer Dieter Hecking macht dem 27-Jährigen wenig Mut und gibt auf der Sechs vermutlich wieder Tobias Strobl den Vorzug. Kramer sei zwar in den vergangenen Wochen „kein schlechter Fußballer geworden, aber es hat sich eben auch ein anderer Spieler mit guten Leistungen empfohlen“, sagt Hecking. Kramer akzeptiert das, ist aber unglücklich mit der Situation.

Kramer gönnt sich Ärger auf Trainer Hecking

Im „Bild“-Podcast „Phrasenmäher“ erklärt er: „Es ist eine sehr ungewohnte Phase für mich, weil ich eigentlich – so lange wie ich jetzt Fußball spiele – immer unumstrittener Stammspieler war.“ Doch Rabatz werde er deshalb nicht machen, denn: „Sauer sein – das ist eine Schwäche.“ Allenfalls Ärger auf den Trainer gönnt er sich: „Klar ist im Moment: Natürlich mag ich den Trainer nicht und rege mich richtig auf.“

Dieter Hecking kann das aber locker aushalten: „Ich war doch auch Spieler und weiß, wie das ist. Wenn ich nicht gespielt habe, war der Trainer die Person, die ich nicht sehen wollte. Das Wichtigste ist aber, dass man sich in die Augen schauen kann.“ Noch klappt das, allerdings braucht Kramer statt Zuspruch sicher auch mal wieder einen Bundesliga-Einsatz als seelische Streicheleinheit. Sollte auch am Samstag nicht mal eine Einwechslung für ihn herausspringen, wäre es vielleicht mal an Max Kruse, sich für den Kumpel verbal ins Zeug zu legen.

Quelle: DeichStube