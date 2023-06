Marvin Ducksch in die Wüste? Mega-Angebot für Werder-Star

Von: Malte Bürger

Teilen

Werder Bremens Marvin Ducksch hat ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen. © gumzmedia

Verlässt Marvin Ducksch den SV Werder Bremen doch noch? Der 29-Jährige hat ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen. Das ist nach DeichStube-Informationen am Transfergerücht dran.

Bremen – Noch immer ist unklar, wo die sportliche Zukunft von Marvin Ducksch liegt. Laut „Sky“ soll jetzt der Club Al-Wehda FC aus Saudi-Arabien ein Auge auf den Offensivspieler des SV Werder Bremen geworfen haben, der an der Weser noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024 besitzt. Eine Offerte von zwölf Millionen Euro stehe dem Bericht zufolge im Raum. Nach Informationen der DeichStube hat Ducksch dem Team aus der Saudi Pro League trotz aller finanziellen Verlockungen aber bereits eine Absage erteilt.

Erst vor wenigen Tagen, am 15. Juni, ist eine Klausel im aktuellen Arbeitspapier von Marvin Ducksch ausgelaufen, wonach der Stürmer den Verein für eine fixe Ablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro hätte verlassen können. Ob Ducksch deshalb aber definitiv bei Werder Bremen bleibt, ist ungewiss, wenngleich er laut „Sky“ am liebsten in der Bundesliga bleiben würde, um die Chancen auf eine mögliche EM-Teilnahme am Leben zu erhalten. Aufgrund des am Ende der kommenden Saison auslaufenden Vertrages würden die Bremer Verantwortlichen nur zu gern mit Marvin Ducksch verlängern, ein entsprechendes Angebot wurde bereits unterbreitet, die Gespräche laufen.

Werder Bremen-Transfers: Marvin Ducksch lehnt Mega-Angebot aus Saudi-Arabien ab

Der prominenteste Profi, der aktuell in der Saudi Pro League spielt, ist fraglos Weltstar Cristiano Ronaldo. Seit seiner Unterschrift bei Al-Nassr Anfang Januar verdient der Portugiese rund 200 Millionen Euro pro Jahr, am Persischen Golf soll er für insgesamt zweieinhalb Jahre bleiben. Demnächst trifft er im Ligabetrieb Karim Benzema wieder. Der Teamkollege aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid wird künftig für Al-Ittihad auflaufen. Der 35-Jährige soll dabei in den kommenden drei Jahren satte 600 Millionen Euro kassieren. (mbü)