Verlängerung offiziell - Marvin Ducksch bleibt Bremer: „Werder war für mich immer Priorität Nummer eins“

Von: Malte Bürger

Teilen

Jetzt ist es offiziell: Der SV Werder Bremen verlängert den Vertrag mit Marvin Ducksch. © IMAGO/Revierfoto

Was die DeichStube bereits berichtet hatte, ist jetzt offiziell: Werder Bremen verlängert mit Marvin Ducksch. Alle Stimmen und Infos zur Vertragsunterzeichnung.

Bremen – Die ersten Gratulationen der Mitspieler gab es am Dienstag bereits, als noch gar nichts unterschrieben war. Doch natürlich hatten auch die Teamkollegen des SV Werder Bremen mitbekommen, was in den vergangenen Tagen berichtet wurde – nämlich, dass Marvin Ducksch seinen Vertrag verlängern und auch künftig für die Grün-Weißen auf Torejagd gehen würde. „Ich habe ihnen dann gesagt, dass es noch nicht so weit ist“, sagte er später im Gespräch mit dem vereinseigenen TV-Sender und lächelte. Denn nur kurze Zeit nach den Glückwünschen hatte der 29-Jährige die nötige Unterschrift dann tatsächlich gesetzt, die Ausdehnung der Zusammenarbeit war endgültig offiziell. Details zum neuen Kontrakt nannte der Club wie gewohnt nicht, nach Informationen der DeichStube läuft der jetzige Vertrag aber bis 2026.

„Werder war für mich immer Priorität Nummer eins“, betonte Marvin Ducksch, um dessen sportliche Zukunft es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Spekulationen gegeben hatte. Schließlich wäre der bisherige Vertrag im Sommer 2024 ausgelaufen, zudem hatte es eine bis Juni datierte Ausstiegsklausel gegeben. Auch deshalb nahm sich der Offensivmann zuletzt mit seinem Berater die nötige Zeit, um in aller Ruhe den Markt zu sondieren. „Es hat sich ein bisschen hingezogen, aber am Ende bin nicht nur ich zufrieden, sondern beide Seiten sind es“, meinte der gebürtige Dortmunder. „Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Werder sehr wohlfühle, sowohl in der Stadt als auch in der Mannschaft. „Wir haben uns in den letzten beiden Saisons gut entwickelt. Ich möchte gerne weiter Teil dieser Entwicklung sein.“

Werder Bremens Marvin Ducksch: „Wir haben einen geilen Spirit über die Jahre entwickelt“

Wenig verwunderlich, dass Marvin Duckschs Entscheidung auch bei den Bremer Verantwortlichen, die ihn unbedingt halten wollten, sehr gut ankam. „Marvin hatte in den letzten beiden Jahren einen großen Anteil daran, dass wir unsere Ziele erreichen konnten“, erklärte Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball. „Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg weiter fortsetzen, zumal Marvin nach seiner erfolgreichen Bundesligasaison weitere Optionen gehabt hat.“

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Marvin Ducksch endgültig den Durchbruch im deutschen Oberhaus geschafft, zwölf Treffer gelangen ihm in 34 Partien, sieben weitere Tore bereitete er vor. Gemeinsam mit Toptorjäger Niclas Füllkrug bildete der 29-Jährige ein stets gefährliches Sturmduo der Liga. „Ich muss da weitermachen, wo ich letzte Saison aufgehört habe. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das funktioniert“, unterstrich Ducksch. „Wir haben einen geilen Spirit über die Jahre entwickelt. Ich bin froh, ein Teil des Ganzen zu sein. Es geht noch einiges.“ (mbü)

Weiter mit der Erstmeldung vom 4. Juli, 18.03 Uhr:

Verlängerung offiziell: Marvin Ducksch bleibt bei Werder Bremen

Bremen – Jetzt herrscht endgültig Klarheit: Marvin Ducksch hat einen neuen Vertrag unterschrieben und wird auch weiterhin für den SV Werder Bremen auf Torejagd gehen. Das bestätigte der Verein am Dienstagabend, Details zum neuen Arbeitspapier nannte der Club nicht. Nach Informationen der DeichStube läuft der neue Kontrakt bis 2026. „Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Werder sehr wohlfühle, sowohl in der Stadt als auch in der Mannschaft“, wird Ducksch in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Wir haben uns mit der Mannschaft in den letzten beiden Saisons gut entwickelt. Ich möchte gerne weiter Teil dieser Entwicklung sein.“

Werder Bremen verlängert mit Marvin Ducksch - nach DeichStube-Informationen bis 2026

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Spekulationen um die sportliche Zukunft des 29-Jährigen gegeben, der Angreifer nahm sich zuletzt mit seinem Berater die Zeit, um in aller Ruhe den Markt zu sondieren. Schließlich wäre der bisherige Vertrag im Sommer 2024 ausgelaufen. Nun hat Marvin Ducksch seine Entscheidung getroffen – sehr zur Freude der Bremer Verantwortlichen. „Marvin hatte in den letzten beiden Jahren einen großen Anteil daran, dass wir unsere Ziele erreichen konnten“, erklärte Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball. „Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg weiter fortsetzen, zumal Marvin nach seiner erfolgreichen Bundesligasaison weitere Optionen gehabt hat.“ (mbü)