Ducksch und Pieper fit für Werders Auswärtsspiel in Dortmund

Von: Mario Nagel

Amos Pieper wird dem SV Werder Bremen nach seiner Schädelprellung für das Spiel bei Borussia Dortmund wieder zur Verfügung stehen! © gumzmedia

Bremen - Der SV Werder Bremen kann im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Ole Werner muss im dritten Bundesliga-Spiel lediglich auf zwei Profis verzichten.

„Amos Pieper und Marvin Ducksch sind definitiv fit, nur Manuel Mbom und Dikeni Salifou werden verletzungsbedingt ausfallen. Alle anderen sind grundsätzlich Kandidaten im Kader zu stehen und auch zu spielen“, sagte Ole Werner, Trainer des SV Werder Bremen, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Hinter den Einsätzen von Ducksch und Pieper hatte zuletzt noch ein Fragezeichen gestanden.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Marvin Ducksch und Amos Pieper einsatzbereit

Marvin Ducksch plagte sich nach dem Stuttgart-Spiel mit muskulären Problemen herum, gab allerdings schon am Mittwoch vorsichtig Entwarnung. Auch Amos Pieper, der in der Heimpartie des SV Werder Bremen gegen Stuttgart mit Jiri Pavlenka zusammengeprallt war und sich eine Schädelprellung zuzog, könnte damit im Spiel bei Borussia Dortmund spielen. „Bei Amos ist es nicht so, dass wir ein Risiko eingehen. Bei Kopfverletzungen müssen bestimmte Tests durchgeführt werden und die halten wir auch ein“, so Ole Werner. (nag)