Transfer von Martin Harnik für den HSV nicht „realisierbar“

Bremen - Der Hamburger SV würde gerne Martin Harnik verpflichten, aber ein Transfer des Angreifer von Werder Bremen ist dem Zweitligisten offenbar zu teuer.

,,Martin ist in der Tat immer ein Mann für Tore, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der aktuellen Konstellation realisierbar ist", sagte Sportvorstand Jonas Boldt dem Radiosender NDR 90,3. Martin Harnik besitzt bei Werder Bremen noch einen gut dotierten Vertrag bis 2021. Der HSV zahlt aber seit dieser Saison nur noch ein Jahresgehalt von einer Million Euro.

Da müsste der Spieler oder Werder Bremen den Hamburgern schon sehr entgegenkommen. Dazu würde auch noch eine Ablöse fällig. Gut möglich allerdings, dass Boldts Aussagen zum üblichen Pokerspiel vor einem Transfer gehören. Werder-Sportchef Frank Baumann hat erklärt, den 32-jährigen Angreifer unter bestimmten Voraussetzungen ziehen zu lassen. (kni)

Unterdessen hat ein Kollege von Martin Harnik seinen Spind geräumt: Boubacar Barry hat am Montagmittag schwer bepackt die Kabine der U23 verlassen, ein Wechsel von Werder Bremen zum KFC Uerdingen steht wohl unmittelbar bevor. Einen anderen Deal haben die Grün-Weißen derweil fixiert: Werder Bremen hat den Vertrag mit Sponsor Wiesenhof vorzeitig verlängert, das bedeutet auch mehr Geld für den Club.

Hat der HSV Interesse? Hecking lobt die Qualitäten von Werder Bremens Martin Harnik

Bremen/Hamburg - Will der Hamburger SV Martin Harnik von Werder Bremen verpflichten? Die Gerüchte über einen Transfer sind schon vor einigen Wochen durch das Internet gewabert, erhärtet haben sie sich aber nicht. Jetzt hat sich allerdings HSV-Trainer Dieter Hecking über den Stürmer geäußert.

„Martin ist ein Stürmer, der weiß, wie es geht“, lobte Hecking am Samstag am Mikrofon bei „Sky“. „Er hat seine Tore immer gemacht. Das sind immer gefragte Leute auf dem Markt.“ Ob der HSV aber wirklich den in Hamburg geborenen Österreicher verpflichten will, verriet Hecking nicht. „Im Fall Martin Harnik kann ich noch nichts vermelden und werde es auch nicht vermelden.“

Werder Bremen: Martin Harnik gerät unter Druck, wechseln zu müssen

Bei Werder Bremen sieht Harniks Zukunft jedenfalls zunehmend düster aus. In der Stürmer-Hierachie ist der 32-Jährige ganz weit nach hinten gerutscht, von einem Platz in der Startelf ist er „momentan relativ weit weg“, hatte kürzlich bereits Trainer Florian Kohfeldt erklärt.

Sportchef Frank Baumann wartet sogar schon auf Interessenten. „Martin muss sich jetzt mit seinem Berater besprechen und gucken, was an Angeboten für ihn hereinkommt. Wenn da etwas Passendes für ihn und für uns dabei ist, kann es sein, dass er uns verlässt.“ Martin Harnik gerät zunehmend unter Druck, wechseln zu müssen. Den Stempel, nicht vermittelbar zu sein, wird sich der Stürmer schließlich kaum aufdrücken lassen wollen.

Transfer von Martin Harnik: Stürmer bekommt Bedenkzeit, Werder Bremen erwartet Angebote

Was passiert mit Martin Harnik? Nach dem Gespräch mit dem Stürmer schließt Frank Baumann einen Wechsel des 32-Jährigen nicht aus. „Martin muss sich jetzt mit seinem Berater besprechen und gucken, was an Angeboten für ihn hereinkommt. Wenn da etwas Passendes für ihn und für uns dabei ist, kann es sein, dass er uns verlässt“, erklärte der Sportchef von Werder Bremen in einer Medienrunde.

Werder Bremen hatte Angreifer Martin Harnik am Ende des Trainingslagers im Zillertal seine sportliche Perspektive im Team aufgezeigt. Und die ist laut Trainer Florian Kohfeldt nicht die beste. Für die Startelf würde es derzeit nicht reichen, Harnik würde ob der starken Konkurrenz maximal die Rolle eines Jokers zukommen, hatte der Coach ausgeführt und gleichzeitig die entscheidende Frage aufgeworfen: Wird Martin Harnik aus Frust zum Störenfried oder kann er die neue, heruntergesetzte sportliche Rolle annehmen?

Ob der ehemalige österreichische Nationalspieler darauf im Gespräch eine Antwort gegeben hat, verriet Frank Baumann nicht: „Er hat das erstmal gut aufgenommen. Die Entscheidung, die er jetzt zu treffen hat, ist ja auch keine Entscheidung, die man mal eben so im Gespräch trifft.“

Werder Bremen möchte Martin Harnik nicht wegschicken

Zumal keine dringende Eile geboten ist – jedenfalls nicht aus Harniks Sicht. Das Transferfenster schließt erst am 2. September – Zeit genug also, sich nach einer neuen sportlichen Heimat umschauen zu können. Der Handlungsdruck bei Werder Bremen ist sicherlich etwas größer, weil Werder mit einem Harnik-Wechsel auch etwas Spielraum für die Finanzierung neuer Spieler schaffen würde. Doch Baumann möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, Kohfeldt und er würden Martin Harnik nun vergrämen wollen. „Es ist nicht so, dass wir ihn unbedingt loshaben möchten. Aber für uns ist es auch wichtig, dass wir nicht zu viele unzufriedene Spieler im Kader haben.“ (csa)

Verlässt Martin Harnik Werder Bremen? Berater erklärt: „Noch ist nichts entschieden“

Die Zukunft von Martin Harnik bei Werder Bremen ist ungewiss. Zum Abschluss des Trainingslagers im Zillertal hat Cheftrainer Florian Kohfeldt die Perspektive für den 32-jährigen Stürmer umrissen und deutlich gemacht, dass es für Harnik schwierig werden könnte, sich gegen die Konkurrenz im Angriff durchzusetzen. Ist ein Transfer die Konsequenz?

Acht Angreifer stehen aktuell bei Werder Bremen unter Vertrag, einer davon ist Martin Harnik. Die Konkurrenz ist demzufolge riesig, für Harnik dürfte es schwierig werden, regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Sucht Martin Harnik also sein Glück andernorts und wechselt zu einem neuen Verein?

„Noch ist überhaupt nichts entschieden“, sagte Harniks Berater Jürgen Milewski nun gegenüber der „Bild“. Und weiter: „Momentan konzentriert sich Martin darauf, seine Situation in Bremen zu verbessern.“ Heißt: Martin Harnik will beißen und Coach Kohfeldt in der Vorbereitung von seinen Qualitäten überzeugen. Klappt das nicht, ist ein Wechsel die naheliegendste Option.

Ein Transfer-Flop ist Martin Harnik aber freilich nicht. Werder hat in seiner Geschichte aber schon den einen oder anderen Fehlgriff getätigt, was ein Blick auf die Bundesliga-Transfer-Flops, in denen auch Werder Bremen vertreten ist, bestätigt. (tst)

Zu viel Konkurrenz bei Werder Bremen: Wohin mit Martin Harnik? Kohfeldt will reden

Martin Harnik (32) steht bei Werder Bremen vor einer ungewissen Zukunft. Zum Abschluss des Trainingslagers im Zillertal hat Trainer Florian Kohfeldt dem Stürmer mit offenen Worten wenig Hoffnung auf regelmäßige Bundesliga-Einsätze gemacht und indirekt einen Wechsel noch in dieser Transferperiode ins Spiel gebracht.

Nur ein Jahr nach der Rückkehr von Martin Harnik zu Werder Bremen könnten sich die Wege also schon wieder trennen.„Wir werden mit Martin seine Rolle grundsätzlich nochmal besprechen. Da müssen wir ehrlich sein, denn von einem Startelfplatz ist er momentan relativ weit weg. Dafür ist die Qualität da vorne zu hoch“, sagte Florian Kohfeldt nach dem 1:1 im Testspiel gegen Darmstadt 98 am Samstag.

Es war ein Spiel, das Harnik die Augen geöffnet haben dürfte. Denn auch im zweiten Match der Sommervorbereitung fand er sich nur in der B-Elf wieder – für einen Spieler in seinem Alter ist das ein sicheres Zeichen, dass die Dinge nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollten. Martin Harnik ist in Werders üppig besetzter Offensivabteilung derjenige, der hinten rüber fällt. Jedenfalls dann, wenn es darum geht, die Plätze für die erste Elf zu verteilen.

Werder Bremen: Ist Martin Harnik mit Backup-Rolle zufrieden - oder Transfer?

Kohfeldt sieht in dem ehemaligen österreichischen Nationalstürmer allenfalls noch einen Mann für sehr spezielle Situationen, aber keine Stammkraft mehr. „Martin hat unglaubliche Qualitäten, was tiefe Läufe und das Unkonventionelle in seinem Spiel angeht. Er tut sich aber schwer damit, sich in eine Ordnung einzufügen“, erklärte der 36-Jährige und führte weiter aus: „Es werden sicherlich Momente kommen, an denen wir jemanden brauchen, der wild ist. Martin ist aber in einem Alter, wo er für sich entscheiden muss, ob er mit dieser Rolle umgehen kann. Die kann ja darin münden, dass er irgendwann wieder Startelfspieler wird. Momentan sehe ich die Chancen dafür aber eher gering.“

Martin Harnik war im vergangenen Sommer für eine Ablöse von drei Millionen Euro von Hannover 96 zu Werder Bremen gewechselt. Für ihn war es die emotionale Rückkehr zu jenem Verein, der ihn in der Jugend ausgebildet hatte und bei dem er zum Profi geworden war. Kohfeldt freute sich damals über einen gestandenen Bundesliga-Stürmer, der Verantwortung übernehmen könne. Harnik kam dann in 22 Pflichtspielen in der Liga und im DFB-Pokal auf sieben Treffer und vier Assists – eigentlich keine Bilanz, weshalb ein Mittelstürmer ins Abseits geraten sollte.

Konkurrenz bei Werder Bremen ist an Martin Harnik vorbeigezogen

Doch Florian Kohfeldt sieht die interne Konkurrenz bei Werder Bremen stärker: „Es sind seit Martins Verpflichtung ein paar Dinge im positiven Sinne passiert, die so nicht abzusehen waren. Die Entwicklung von Josh Sargent ist sehr gut, wir haben in Niclas Füllkrug noch einen weiteren Zentrumsstürmer dazubekommen. Milot Rashica ist für mich gesetzt. Dazu kommt Yuya Osako, und Claudio Pizarro ist immer noch in einer Form, die man nicht glauben kann. Die Konkurrenzsituation ist einfach eine andere geworden.“ Johannes Eggestein und Fin Bartels kämen zudem noch on the top.

Martin Harnik steht hinter allen. Was aber – und das betont Kohfeldt mehrfach – nicht heißt, dass der gebürtige Hamburger nun unbedingt abgegeben werden soll. Es gilt: Er wechselt nur, wenn er will. Nochmal der Trainer: „Ich möchte Martin gerne behalten, weil ich ihn immer noch für einen Spieler halte, der in gewissen Momenten sehr wertvoll sein kann. Wir müssen aber klar definieren, welche Rolle er für sich sieht und welche Erwartungen wir an ihn haben. Wenn das weiterhin übereinstimmt, freue ich mich sehr, ihn in unserem Kader zu haben.“

Harnik-Wechsel? Berater Jeremies zu Besuch im Werder-Trainingslager

Prominenter Besuch für Werder Bremen während des Trainingslagers in Zell am Ziller: Ex-Profi Jens Jeremies war zu Wochenbeginn im Bremer Quartier zu Gast. Gemeinsam mit Werders Aufsichtsrats-Chef Marco Bode hatte der 45-Jährige früher in der Nationalmannschaft gespielt.

„Es war nur ein Treffen zwischen alten Teamkollegen“, sagte Frank Baumann, Sportchef von Werder Bremen, einen Tag später - und wehrte damit die Spekulationen ab, für die Jeremies' Besuch umgehend gesorgt hatte.

Werder Bremen: Muss Martin Harnik gehen, wenn Michael Gregoritsch kommt?

Milot Rashica, Johannes Eggestein, Fin Bartels, Niclas Füllkrug, Yuya Osako, Josh Sargent, Claudio Pizarro und eben Martin Harnik - aktuell zählen acht Angreifer zum Aufgebot von Trainer Florian Kohfeldt. Kommt in Michael Gregoritsch der neunte dazu, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein anderer gehen muss - und Martin Harnik wäre da wohl ein heißer Kandidat.

Zum einen, weil er sich in der vergangenen Saison mit vier Bundesligatoren in 18 Einsätzen nicht gerade unentbehrlich gemacht hat, und zum anderen, weil in Niclas Füllkrug bereits ein Stürmer verpflichtet wurde, der die auch von Martin Harnik favorisierte Position im Sturmzentrum bekleiden soll.

Werder Bremen: Vertrag von Martin Harnik läuft bis 2021

Vor einigen Wochen war bereits dem Zweitligisten Hamburger SV Interesse an Martin Harnik nachgesagt worden, was sich allerdings nicht bewahrheitete. Aber einen Markt dürfte es für Harnik, dessen Vertrag bei Werder bis 2021 läuft, in jedem Fall geben. Seinen Marktwert beziffert das Branchenportal „transfermarkt.de“ aktuell mit zwei Millionen Euro. Einnahmen, die Werder zweifellos helfen würden, bei einem möglichen Gregoritsch-Transfer etwas mehr Spielraum zu haben.

So weit die Theorie. Die Praxis ist laut Frank Baumann aber eine andere. Es gibt - wie schon vor einigen Tagen von ihm verkündet - „keinen Anlass“ seitens Werder Bremen über einen Harnik-Transfer nachzudenken. Er selbst habe auch gar nicht mit Jens Jeremies gesprochen: „Ich habe ihn verpasst.“ Und überhaupt: Ein Berater-Besuch im Trainingslager sei wirklich nichts Besonderes. „Es waren auch schon sechs, sieben andere da“, so Baumann.

