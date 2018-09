Harnik über Sender-Salat im Fußball: „Ich finde es grausam“

Bremen - Bei einem hochaktuellen Fußball-Thema schwirrt auch einem Profi wie Martin Harnik der Kopf. Welcher Sender zeigt eigentlich welche Spiele in Champions und Europa League?

Seit der gerade gestarteten neuen Saison ist mal wieder alles anders in den Europacup-Wettbewerben, Bezahlsender verdrängen die Free-TV-Anbieter. Werder-Stürmer Harnik bekennt, dass auch er den Überblick so langsam verliert: „So wie es ist, finde ich es grausam und nervig. Ich hätte lieber alles bei einem Sender.“

Doch der Trend geht genau in die andere Richtung. Die Champions League teilen sich Sky und der kostenpflichtige Streamingdienst Dazn – das Free-TV ist völlig aus dem Rennen. Die Europa League wird derweil von Dazn und in Teilen von RTL Nitro gezeigt. Immer mehr Anbieter, immer mehr Kosten, immer weniger Durchblick. Kommen dann noch Bundesliga, DFB-Pokal und Nationalmannschaft dazu, ist der Sender-Salat perfekt. Um alles - inklusive der Dritten Liga - sehen zu können, müssen vier Pay-TV-Angebote bezahlt werden. Harnik seufzt stellvertretend für wahrscheinlich viele Konsumenten: „Man hat ja gar keinen Überblick mehr über alle Abos. Ende des Monats schaut man dann aufs Konto und sieht: Der zieht was aber, und der zieht was ab.“

Vorausgesetzt, man kann und will sich alle Abos leisten. Harnik will offenbar und sieht bei allem Verdruss über die TV-Strategie für die europäischen Wettbewerbe („Ich verstehe nicht, was sich die Leute dabei denken“) den Fußball – oder besser: das Interesse an dem Sport – nicht in Gefahr. „Ich glaube nicht, dass sich die Fans abwenden werden. Dafür ist das Produkt zu stark, zu attraktiv. Die Leute wollen nicht verpassen, was passiert. Schließlich wird darüber die ganze Woche geredet.“ Dass sich das Geschäftsmodell allerdings für Anbieter wie Sky und Dazn auf Dauer als tragfähig erweist, versieht Harnik erstmal mit einem Fragezeichen: „Das ist eine ganz andere Sache.“

Welcher Sender überträgt was?

Im Folgenden eine Übersicht, welche Sender aktuell in Deutschland welche Übertragungs- und Senderechte im Profi-Fußball besitzen.

Bundesliga

Sky (Pay-TV): Alle Partien am Samstag live. Sonntagspiele mit Anstoßzeit 15.30 Uhr und 18.00 Uhr live.

Eurosport (Pay-TV): 40 Spiele am Freitagabend, Sonntagmittag (13.30 Uhr) und Montagabend live.

ZDF (Free-TV): Je ein Live-Spiel am 1., 17., und 18. Spieltag (jeweils Freitagabend). Zusammenfassungen aller Freitag- und Samstagspiele im Sportstudio am Samstagabend.

ARD (Free-TV): Zusammenfassung aller Samstagnachmittag-Spiele. Zusammenfassung der Sonntag-Spiele in den Dritten Programmen (frühestens ab 21.15 Uhr).

Sport1 (Free-TV): Zusammenfassung der Spiele von Freitag und Samstag am Sonntagmorgen.

RTL Nitro (Free-TV): Zusammenfassung aller Spiele der ersten und zweiten Liga am Montag ab 22.15 Uhr.

2. Liga

Sky (Pay-TV): Alle Spiele live. Zusätzlich Zusammenfassungen aller Freitag- und Sonntagspiele im frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD.

ARD/ZDF (Free TV): Samstags dürfen ARD (ab 18.30 Uhr) und ZDF (ab 22.15 Uhr) Zusammenfassungen der Spiele des Tages senden.

Sport1: Berichte der Partien von Freitag und Samstag am Sonntag zwischen 6.00 und 15.00 Uhr erlaubt.

DFB-Pokal

Sky (Pay-TV): Alle Spiele live.

ARD: (Free-TV): Ab Achtelfinale ein bis zwei Partien live.

Champions League

Sky (Pay-TV): 34 Einzelspiele und alle Konferenzen live.

Dazn (Pay-TV im Internet): 110 Einzelspiele live.

Europa League

Dazn (Pay-TV im Internet): Alle Spiele live.

RTL Nitro (Free TV): 15 Spiele live.

3. Liga

Telekom (für einige Kunden kostenfrei, für den Rest gebührenpflichtig): Alle Spiele live.

ARD (Free-TV): Einzelne Spiele live in den Dritten Programmen. Zusammenfassungen in der Sportschau.

Nationalmannschaft

RTL (Free-TV): EM-Qualifikationsspiele sowie Freundschaftsspiele live.

ARD/ZDF (Free-TV): Spiele der Nations League live.

Quelle: DeichStube