Meisterschaft in Schweden: Ex-Bremer gehen leer aus - Rosenberg beendet Karriere mit Doppelpack

Die Meisterschaft in Schweden ist entschieden: Der SV Werder Bremen mischte mit, die Ex-Spieler Aron Johannsson, Markus Rosenberg und Leihgabe Felix Beijmo gingen aber leer aus.

Es war ein spannender Kampf um die Meisterschaft in Schwedens erster Liga, doch am Ende reichte Djurgardens IF ein Unentschieden bei der IFK Norrköping (2:2), um sich den Titel zu sichern. Die ehemaligen Werder-Spieler Aron Johannsson (Hammarby IF) und Markus Rosenberg sowie Werder-Leihgabe Felix Beijmo (beide Malmö FF) haben Platz eins damit knapp um einen Punkt verfehlt.

Während Markus Rosenberg am letzten Spieltag der Saison als Kapitän von Malmö noch zwei Tore zum 5:0-Erfolg über den Örebro SK beisteuerte, kamen Beijmo und Jóhannsson nicht zum Einsatz. Für Rosenberg war es das letzte Spiel als Profi-Fußballer: Der Schwede, der von 2007 bis 2012 bei Werder Bremen unter Vertrag stand, hat seine aktive Karriere beendet - mit einem Doppelpack! (bst)

Zur letzten Meldung vom 30. Oktober 2019:

Meisterschaft in Schweden - und Werder Bremen mischt mit: Aron Johannsson im Duell mit Felix Beijmo

Im Duell um die schwedische Meisterschaft hat Aron Johannsson, ehemaliger Stürmer des SV Werder Bremen, mit seinem Club Hammarby IF den Werder-Leihspieler Felix Beijmo und Malmö FF geschlagen. Wer schnappt sich die Meisterschaft?

Ex-Werder-Stürmer Aron Johannsson hat einen großen Schritt in Richtung schwedische Meisterschaft gemacht. Mit seinem Club Hammarby IF gewann er 2:0 gegen Meisterschafts-Konkurrent Malmö FF um Felix Beijmo, die Leihgabe von Werder Bremen. Aron Johannsson wurde bei Hammarby in der 71. Minute eingewechselt, Felix Beijmo stand bei Malmö, ebenso wie der ehemalige SVW-Angreifer Markus Rosenberg, über die volle Distanz auf dem Platz.

In der schwedischen Liga ergibt sich nun zwei Spieltage vor Schluss folgende Konstellation: An der Tabellenspitze steht Beijmos Ex-Club Djurgardens IF mit 62 Punkten, Hammarby IF mit 59 Punkten auf Platz zwei, gefolgt von Malmö FF mit ebenfalls 59 Zählern. Wer jetzt aber denkt, dass es sich in der schwedischen „Allsvenskan“ um einen Meisterschafts-Dreikampf handelt, muss enttäuscht werden – auch AIK Solna (Rang vier, 59 Punkte) ist noch dick im Geschäft.

SV Werder Bremen: Weder Aron Johannsson noch Felix Beijmo haben in Schweden die besten Karten

Die besten Karten im Meisterschaftsrennen besitzt jetzt Djurgardens IF. Ssowohl Aron Johannsson als auch Felix Beijmo sind nun auf Schützenhilfe angewiesen, um am 2. November die Meisterschaft feiern zu können. (msw)

Lest hier das große DeichStube-Interview mit Aron Johannsson: „Mein Traum lebt noch“

zur letzten Meldung vom 7. Oktober 2019:

Von der Tribüne zum Meister? Felix Beijmo schießt Malmö FF an die Tabellenspitze

Den Zeitpunkt für den Premierentreffer im Trikot von Malmö FF hätte sich Felix Beijmo kaum besser aussuchen können: Die Leihgabe des SV Werder Bremen erzielte am Sonntag das entscheidende Tor beim 1:0-Sieg gegen IFK Göteborg. Damit brachte er seine neue Mannschaft auf Meisterschafts-Kurs in der schwedischen Liga.

Mit dem Erfolg sprang Malmö FF drei Spieltage vor Saisonende auf Platz eins in der Allsvenskan. Allerdings geht es in der Liga noch ziemlich eng zu. Malmö ist punktgleich mit Beijmos Ex-Club Djurgardens IF und steht nur aufgrund der besseren Tordifferenz ganz oben. Außerdem sind Hammarby IF und AIK Solna mit drei Punkten weniger noch in Schlagdistanz.

Werder Bremen: Felix Beijmo und Aron Johannsson treten im möglicherweise entscheidenden Spiel gegeneinander an

Am 20. Oktober steigt das möglicherweise die Meisterschaft entscheidende Spiel zwischen Malmö und Hammarby – und das wird auch für Fans des SV Werder Bremen interessant: Denn dann trifftFelix Beijmo, der bei Werder zuletzt nur auf der Tribüne gesessen hatte, auf seinen ehemaligen Bremer Kollegen Aron Johannsson, der seit Sommer für Hammarby spielt. Für einen von beiden, die in Deutschland zuletzt jeweils wenig zu feiern hatten, könnte dann am Saisonende Anfang November die ganz große Party steigen. (han)

