Werders Wert-Steigerer – Marktwert-Explosion unter Florian Kohfeldt 

Hmmm...so gut ich Kohfeld auch finde und so sehr es mich freut, dass er zur Zeit mit Werder auf einer Art kleiner Erfolgswelle zu reiten scheint, so glaube ich doch, dass die ganze Lobhudelei etwas zu viel wird.

Der Mann hat bisher außer der kleinen Delle nach dem Hinrundendebakel gegen Leverkusen (und den schlechten Spielen danach) keine wirkliche Krise überstehen müssen. Zudem hatte er eine bessere Ausgangslage als seine Vorgänger (klar hat er Werder auch in einer üblen Situation übernommen, das weiß ich).

Wenn man ehrlich ist, hat er außer einer sorgenfreien Saison auch noch nicht außergewöhnlich viel erreicht. Das Pokalhalbfinale zählt nicht. Das hat Skripnik?/Nouri? davor auch geschafft.

JETZT kommt es darauf an, dass er ohne einen Leader wie Kruse und noch ohne nennenswerte Neuzugänge das Team auf einen Erfolgskurs bringt und da auch etabliert. Die Ziele sind klar formuliert und die Konkurrenz ist groß. Wenn er es schafft als Außenseiter das Team durch die rauhe See in den Hafen Europa zu bringen, dann hat er was geschafft.

Bis dahin freue ich mich über seine Arbeit, nicht mehr und auch nicht weniger.