Will Werder Grujic vom FC Liverpool ausleihen?

Bremen – Werder Bremen fehlt das Geld für weitere große Transfers, hat Sportchef Frank Baumann erst kürzlich in der „DeichStube“ gesagt. Also sind andere Modelle gefragt, um an gute Spieler zu bekommen. Laut „Mein Werder“ plant Werder dabei eine Ausleihe von Marko Grujic.

Der Mittelfeldspieler hat in der vergangenen Saison bei Hertha BSC auf sich aufmerksam gemacht, war aber nur vom FC Liverpool ausgeliehen. Die Engländer sollen bereit sein, den 23-jährigen Serben erneut auf Zeit abzugeben – diesmal möglicherweise sogar für zwei Jahre, wie es sich Werder wünscht.

Marko Grujic: Planungen erst nach dem Champions-League-Finale

Die Verhandlungen sollen allerdings ins Stocken geraten sein. Der FC Liverpool hat schließlich gerade Besseres zu tun, als sich mit der Zukunft eines ausgeliehenen Spielers zu beschäftigen. Das Champions-League-Finale am Samstag gegen Tottenham Hotspur überstrahlt alles. Erst danach sollen die Planungen für die neue Saison wieder vorangetrieben werden.

Grujic war im Januar 2016 für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro verpflichtet worden, durfte aber noch bis Sommer bei seinem Club Roter Stern Belgrad bleiben. Im Winter 2018 wurde der Mittelfeldspieler an Cardiff City ausgeliehen, im Sommer 2018 dann an Hertha BSC. Bei den Berlinern spielte er eine richtig gute Saison, erzielte in 22 Bundesligaspielen fünf Tore und bereitete einen Treffer vor. Die Hertha würde ihn gerne behalten, und Sportchef Michael Preetz hat schon angekündigt, Kontakt zu Liverpool-Coach Jürgen Klopp aufzunehmen.

Jürgen Klopp schwärmte von Werder Bremen

Einen guten Draht zu Klopp hat aber auch Werder – in Person von Florian Kohfeldt. Die beiden Trainer kennen sich sehr gut über ihren gemeinsamen Berater Marc Kosicke. Erst kürzlich hat Klopp von Werders Spielweise geschwärmt. Möglicherweise hilft das bei den Verhandlungen.

Aber dabei spielen auch viele weitere Faktoren eine Rolle. Der Vertrag von Grujic beim FC Liverpool läuft noch bis 2023. Die Frage ist, was der Club will. Das schnelle Geld oder doch lieber warten auf den großen Durchbruch? Für den Kader der kommenden Saison ist Grujic offenbar kein Thema, dafür fehlt ihm noch die Klasse. Er selbst soll sich in Berlin sehr wohl fühlen und einem Verbleib nicht abgeneigt sein. Aber um Grujic herum tobt ein kleiner Berater-Zoff. Es ist nicht ganz klar, wer den 23-Jährigen wirklich vertreten darf und dabei den größten Einfluss in Liverpool hat. Das könnte am Ende entscheidend sein.

Werder Bremen braucht einen Sechser als Bargfrede-Ersatz

Aber was will Werder eigentlich mit einem weiteren Mittelfeldspieler, der nicht explizit Sechser ist? Nach der erneuten Verletzung von Philipp Bargfrede besteht eigentlich nur auf dieser Position Bedarf. Grujic gilt eher als Achter, der auch Mal auf der Sechs aushelfen kann. Allerdings hat Kohfeldt zuletzt schon mal angedeutet, dass er sich auch Maximilian Eggestein gut vor der Abwehr vorstellen könnte. Der 22-Jährige hat dort schon häufiger in dieser Saison gut ausgesehen. Mit Grujic würde Werder in jedem Fall spielerische Qualität und auch Tempo dazubekommen. Gemeinsam mit Maximilian Eggestein und Davy Klaassen wäre das Zentrum richtig stark besetzt.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob es wirklich zu einem Leihgeschäft kommen wird. Es dürfte nicht nur in der Bundesliga wie mit der Hertha große Konkurrenz geben. Grujic ist als serbischer Nationalspieler (acht Einsätze) und Profi des FC Liverpool auch für viele andere Clubs in Europa sehr interessant.