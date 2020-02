Coronavirus verhindert Wechsel von Ex-Werder-Star Marko Arnautovic

Kaputte Faxgeräte, verlorengegangene Unterlagen oder spontane Sinneswandel - in der Vergangenheit sind schon etliche Transfers im letzten Moment auf kuriose Art und Weise geplatzt. Das Winter-Transferfenster der Saison 2019/2020 lieferte nun offenbar einen neuen Fall - im Mittelpunkt: Ex-Werder-Profi Marko Arnautovic.

Wie der englische „Mirror“ berichtet, wollte Marko Arnautovic, der von 2010 bis 2013 für den SV Werder Bremen gespielt hat, den chinesischen Erstligisten Shanghai SIPG nach nur einem halben Jahr wieder verlassen und zu West Ham United zurückkehren.

Für die „Hammers“ war Arnautovic bereits von 2017 bis 2019 aktiv gewesen, in 60 Pflichtspielen hatte er 22 Tore erzielt. Zu einem erneuten Engagement kommt es jedoch nicht, was laut „Mirror“ mit dem Coronavirus zusammenhängt.

Flieger hebt nicht ab: Ehemaliger Werder Bremen-Star Marko Arnautovic sitzt in China fest

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, waren unter anderem alle Flüge von China nach England gecancelt worden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Donnerstag - einen Tag vor Schließung des Transferfensters in den europäischen Ligen - den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Marko Arnautovic sitzt also in China fest, ein Wechsel kam deshalb nicht zustande. (dco)

Letzte Meldung vom 3. Dezember 2019:

Viererpack: Ex-Werder-Star Marko Arnautovic lässt es in China krachen

Was für ein Saisonende für Marko Arnautovic: Der ehemalige Stürmer des SV Werder Bremen sorgte am letzten Spieltag der chinesischen Super League mit vier Toren und einem Assist beim 6:0-Sieg seines Clubs Shanghai SIPG gegen Shenzhen FC für Furore.

Dabei soll sich der Österreicher jede Menge Frust von der Seele geschossen haben. Denn wenige Tage zuvor hatte Marko Arnautovic beim Spitzenspiel gegen Guangzhou Evergrande die erste Halbzeit auf der Bank schmoren müssen. Sein Team verlor die Partie mit 0:2 und damit auch die Meisterschaft. Shanghai beendete die Saison auf Platz drei, Evergrande wurde Meister.

Ex-Werder-Bremen-Stars in China: Sandro Wagner trifft öfter als Marko Arnautovic

Der 30-jährige Arnautovi, war im Sommer für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro von West Ham United nach China gewechselt. Er kam danach in elf von 14 möglichen Ligaspielen zum Einsatz und erzielte neun Treffer, drei weitere bereitete er vor.

In der Torschützenliste der Super League belegt Arnautovic Rang 28. Ganz oben steht der Israeli Eran Zahavi von Guangzhou R&F mit 28 Treffern. Der Ex-Bremer Sandro Wagner traf in seinen 26 Partien übrigens zwölf Mal und landete mit seinem Club Tianjin Teda auf Platz sieben. Arnautovic spielte von 2010 bis 2013 für Werder Bremen, Wagner von 2010 bis 2012. (kni)

Zur letzten Meldung vom 17. Juli 2019:

Der Arnautovic-Domino-Effekt - Werder Bremen kassiert mit

Marko Arnautovic ist von West Ham United nach China gewechselt - und der Transfer des Ex- Spielers von Werder Bremen hat auch Effekte auf die Bundesliga. Denn West Ham hat bereits Ersatz gefunden: Sebastien Haller kommt von Eintracht Frankfurt. Schön für Werder bei der Transfer-Verkettung: Die Bremer verdienen beim Arnautovic-Wechsel mit.

Eintracht Frankfurt verliert mit Sebastien Haller (25) einen seiner besten Spieler. Er steht unmittelbar vor einem Wechsel zu West Ham United. „Schuld“ daran ist ein Ex-Spieler von Werder Bremen: Marco Arnautovic (30). Wegen seines Abgangs nach China, wo Arnautovic jährlich 11,5 Millionen Euro verdienen soll, braucht West Ham Ersatz und schnappt Frankfurt Haller weg. 50 Millionen Euro soll der Stürmer kosten!

Ein Teil des Geldes kommt aus dem Arnautovic-Transfer. Etwa 25 Millionen Euro hat Shanghai SIPG an West Ham überwiesen. Gut für Werder Bremen: Die Bremer kassieren etwa 250.000 Euro. Grund dafür ist der sogenannte Solidaritätsmechanismus der FIFA: Wechselt ein Berufsspieler während der Laufzeit seines Vertrags den Verein, kommen fünf Prozent der gezahlten Ablösesumme den Vereinen zugute, die ihn zwischen dem 12. und 23. Geburtstags trainiert und ausgebildet haben.

Dass ein teurer Transfer aber nicht immer funktioniert, bestätigt ein Blick auf die Bundesliga-Transfer-Flops, in denen auch Werder Bremen vertreten ist.

Zur letzten Meldung vom 8. Juli 2019:

Ex-Werder-Bremen-Profi Marko Arnautovic wechselt nach China

Marko Arnautovic wechselt für kolportierte 25 Millionen Euro Ablöse vom Premier-League-Club West Ham United zum chinesischen Erstligisten Shanghai SIPG und verdient dort jährlich 11,5 Millionen Euro. Doch nicht nur der Österreicher profitiert finanziell von seinem Wechsel ins Reich der Mitte. Auch der SV Werder Bremen bekommt ein kleines Stück vom großen chinesischen Kuchen ab.

Die Bremer dürfen sich über ein nettes Sümmchen von etwa 250.000 Euro freuen. Grund dafür ist der sogenannte Solidaritätsmechanismus der FIFA.

Werder Bremen kassiert mit ab beim China-Wechsel von Marko Arnautovic

Dieser besagt Folgendes: Wechselt ein Berufsspieler während der Laufzeit seines Vertrags den Verein, kommen fünf Prozent der gezahlten Ablösesumme den Vereinen zugute, die ihn zwischen dem 12. und 23. Geburtstags trainiert und ausgebildet haben.

Marko Arnautovic spielte von 2010 bis 2013 für Werder Bremen. Er kam also im Alter von 21 an die Weser und verließ den Club als 24-Jähriger Richtung Stoke City. Daher erhalten die Bremer ein Prozent der Ablöse (pro Jahr 0,5 Prozent), die West Ham United jetzt von Shanghai SIPG bekommt. Ausgehend von 25 Millionen Euro Ablöse kassiert Werder demnach also etwa 250.000 Euro.

Unterdessen hat Frank Baumann beim möglichen Transfer von Michael Gregoritsch zu Werder Bremen auf die Euphorie-Bremse getreten. Und ein grün-weißer Neuzugang hat mit der DeichStube gesprochen: „Flo hat mir brutal geholfen“ - Niclas Füllkrug im Interview über seine Rückkehr zu Werder Bremen, seine Knie und Familie.

(mwi)

Zur ersten Meldung vom 8. Juni 2019:

Arnautovic wechselt nach China - und freut sich über Mega-Gehalt

Jetzt ist es amtlich: Ex-Werder-Profi Marko Arnautovic hat einen neuen Verein - und darf sich in den kommenden Jahren über einen wahren Geldregen freuen.

Der Stürmer, der von 2010 bis 2013 in Bremen gespielt hat, verlässt West Ham United und wechselt mit sofortiger Wirkung nach China, wo er künftig für den Erstligisten Shanghai SIPG spielen wird.

Rund 25 Millionen Euro Ablöse soll Shanghai für den 30-jährigen Österreicher bezahlen - und auch in Sachen Gehalt lässt sich der Tabellendritte der Chinese Super League die Dienste Arnautovics einiges kosten. Etwa 220.000 Euro pro Woche soll der Angreifer künftig im Reich der Mitte verdienen.

Unterdessen hat Jiri Pavlenka verkündet, sich nicht mit einem Wechsel zu beschäftigen. Er will lieber mit Werder Bremen angreifen und möglichst sogar in die Champions League. Michael Gregoritsch wird von Werder heiß umworben, sein Trainer beim FC Augsburg gibt sich aber entspannt.

(dco)

Quelle: DeichStube