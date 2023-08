Entscheidung gefallen: Friedl bleibt Werder-Kapitän, Füllkrug wird Stellvertreter

Von: Malte Bürger, Mario Nagel

Die Entscheidung ist gefallen: Marco Friedl bleibt Kapitän des SV Werder Bremen. Das hat Trainer Ole Werner entschieden. © gumzmedia

Die Entscheidung ist gefallen: Marco Friedl bleibt Kapitän des SV Werder Bremen. Das hat Trainer Ole Werner entschieden. Auch die Besetzung des Mannschaftsrates ist nun bekannt.

Bremen – Marco Friedl bleibt Kapitän des SV Werder Bremen. Das gab der Verein nach dem Testspiel-Doppelpack bei Racing Straßburg bekannt. Der 24-Jährige wird damit in der zweiten Saison in Folge die grün-weiße Binde am Arm tragen. Anders als im Vorjahr hat Chefcoach Ole Werner das Kapitänsamt in dieser Spielzeit allerdings nicht wählen lassen, sondern selbst bestimmt. Neu ist dagegen Werders Vize-Kapitän: Stürmer Niclas Füllkrug beerbt Innenverteidiger Milos Veljkovic. Auch der Mannschaftsrat wurde von Werner berufen, ihm gehören neben Friedl, Füllkrug und Veljkovic auch Leonardo Bittencourt, Niklas Stark und Christian Groß an. (nag)

Weiter mit der letzten Meldung:

Entscheidung naht: Bleibt Marco Friedl weiterhin Kapitän des SV Werder Bremen?

Bremen – Noch immer ist nicht endgültig geklärt, ob Marco Friedl auch weiterhin Kapitän des SV Werder Bremen bleibt. Doch die Entscheidung naht. Kurz vor der Abreise aus dem Zillertal-Trainingslager am vergangenen Samstag hatte Chefcoach Ole Werner nämlich gegenüber der „Bild“ angekündigt: „Ich werde das nächste Woche mit der Mannschaft besprechen.“ Nach zwei freien Tagen zur Erholung haben die Profis am Dienstag wieder in Bremen ihre Arbeit aufgenommen, neben den Übungseinheiten auf dem Rasen gibt es auch hinter den Kulissen wieder viel Zeit zum Analysieren und Reden. Doch Werner hat bereits deutlich gemacht, dass er eigentlich keinen Kapitänswechsel anstrebt: „Ich habe nicht vor, großartig etwas zu ändern“, betonte der 35-Jährige.

Neuer Kapitän wird nur gewählt, wenn Marco Friedl den SV Werder Bremen verlässt

Nun wird der Mannschaftsführer – anders als an anderen Bundesliga-Standorten – bei Werder Bremen nicht vom Trainer bestimmt. Werner lässt das Team lieber selbst wählen, so hat er es auch schon im Vorsommer gemacht. Damals setzte sich Friedl bei der internen Abstimmung durch, was in der Öffentlichkeit mitunter für Verwunderung sorgte, denn nicht wenige Fans hatten seinerzeit Stürmer Niclas Füllkrug favorisiert. So aber avancierte Marco Friedl zum jüngsten Kapitän der vergangenen Bundesliga-Saison, der damals 24-Jährige kämpfte jedoch in der Folge immer wieder mit sportlichen Problemen. In puncto Kommunikation überzeugte der Österreicher auf dem Feld, mit seinen Leistungen nicht immer – weshalb nicht jeder Spieler im Kader, so ist es zu hören, mit Friedl als Mannschaftsführer zufrieden gewesen sein soll.

Nun bestünde also für die Profis die Chance, für eine Neubesetzung zu sorgen. Und Niclas Füllkrug vielleicht doch noch mit einem Jahr Verspätung in eine zusätzliche Rolle zu hieven. Quasi als weiterer Impuls für eine mögliche Vertragsverlängerung. Doch Ole Werner verwies bereits darauf, dass es Neuwahlen bei Werder Bremen nur dann gebe, wenn Marco Friedl den Verein noch verlassen würde. Im Zillertal deutete zudem Anthony Jung bereits an, dass er eher mit einer weiteren Amtszeit seines Abwehrkollegen rechnet. „Es liegt jetzt nicht in unserer Hand, unserem amtierenden Kapitän sein Amt streitig zu machen“, erklärte der Verteidiger. „Ich glaube, dass das auch eher für Unruhe sorgen würde.“ (mbü)