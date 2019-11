Inklusive Volley-Hammer: Friedl erzielt Doppelpack für Österreichs U21

Marco Friedl entdeckt den Torjäger in sich! Der Linksverteidiger des SV Werder Bremen hat am Freitagabend beim 4:0-Sieg von Österreichs U21 in der EM-Qualifikation gegen den Kosovo einen Doppelpack erzielt.

Das erste Tor war dabei eines aus der Kategorie „äußerst sehenswert“: Mit einem Volley-Strahl aus rund 20 Metern traf Marco Friedl zum zwischenzeitlichen 2:0 (20.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte der 21-Jährige mit einem Kopfball nach einer Ecke auf 3:0 (69.). Die Ecke hatte der Profi des SV Werder Bremen auch selbst herausgeholt: Seinen direkt geschossenen Freistoß hatte der kosovarische Torwart gerade noch so um den Pfosten gelenkt. Friedl spielte über 90 Minuten.

Werder Bremen: Michael Lang und Josh Sargent bei Länderspielen auf der Bank

Für Österreichs U21 ist der Dreier ein wichtiger Schritt in der EM-Qualifikation. Die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch schloss mit vier Siegen aus fünf Spielen zu Tabellenführer England auf, das allerdings noch ein Spiel weniger bestritten hat. Neben den Gruppensiegern qualifiziert sich auch der beste Tabellenzweite direkt für die EM 2021 in Slowenien und Ungarn – und das ist im Moment Österreich mit zwölf Punkten.

Zwei andere Bremer Nationalspieler kamen derweil nicht zum Einsatz: Michael Lang sah den 1:0-Erfolg seiner Schweizer in der EM-Qualifikation gegen Georgien ebenso von der Bank wie Josh Sargent den 4:1-Sieg der USA gegen Kanada in der CONCACAF Nations League. Beide haben in den nächsten Tagen noch Einsatzchancen: Die Schweiz spielt am Montagabend noch gegen Gibraltar, die USA haben am Dienstagabend (Ortszeit) noch ein Auswärtsspiel in Kuba. Bereits am Donnerstag hatte Jiri Pavlenka mit Tschechien 2:1 gegen den Kosovo um Milot Rashica gewonnen und das EM-Ticket gelöst. (han)

Zur ersten Meldung vom 6. November 2019:

Länderspiele im November: Diese Werder-Spieler sind nominiert

Werder Bremens Nummer eins, Jiri Pavlenka, ist für die anstehenden Länderspiele in den Kader der tschechischen Nationalmannschaft berufen worden. Zudem wurden Marco Friedl und Romano Schmidt für die U21 von Österreich sowie Johannes Eggestein für Deutschlands U21 nominiert.

Nationaltrainer Jaroslav Silhavy hat Jiri Pavlenka für die anstehenden Länderspiele nominiert – der Torhüter von Werder Bremen trifft mit der Nationalmannschaft von Tschechien im Rahmen der EM-Qualifikation zunächst auf den Kosovo (14. November, 20.45 Uhr), anschließend geht es gegen Bulgarien (17. November, 18.00 Uhr).

Wie schon zuletzt dürfen sich auch die deutschen U20-Nationalspieler Benjamin Goller und Jean-Manuel Mbom von Werder über eine Nominierung von Trainer Manuel Baum freuen. Sie treffen mit ihrem Team in der Länderspielpause auf Portugal (18. November, 19.30 Uhr).

Bremens Cheftrainer Florian Kohfeldt muss des Weiteren auf Joshua Sargent verzichten, der mit der Nationalmannschaft der USA unterwegs ist. In der CONCACAF Nations League spielen die US-Amerikaner zunächst gegen Kanada (16. November, 01.00 Uhr), ehe es für Sargent und seine Teamkollegen gegen Kuba (20. November, 01.30 Uhr) geht.

Keine Überraschung ist auch die Nominierung von Bremens Angreifer Milot Rashica. Er wurde in den Kader des Kosovo berufen, der gegen Tschechien (14. November, 20.45 Uhr) und England (17. November, 18.00 Uhr) in der EM-Qualifikation ran muss.

Werder Bremen: Friedl steht auf Abruf bereit

Zudem wurden Marco Friedl und Romano Schmid in die österreichische U21-Nationalmannschaft berufen. Das Duo trifft zuerst auf die U21 des Kosovo (15. November, 18.00 Uhr), bei der Begegnung handelt es sich um ein Qualifikationsspiel zur U21-Europameisterschaft. Die darauffolgende Partie gegen Ungarns U21 (18. November) ist dagegen lediglich ein Freundschaftsspiel.

Wie schon in der vergangenen Länderspielpause darf sich Friedl Hoffnungen auf einen Einsatz bei der A-Nationalmannschaft Österreichs machen – er steht auf Abruf bereit.

Neben Friedl und Schmid wird sich mit Johannes Eggestein auch ein weiterer deutscher Nationalspieler auf Reisen befinden. Der Kapitän der U21 ist von Nationaltrainer Stefan Kuntz U21-EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien (17. November, 16.00 Uhr) nominiert worden.

Zum Kader des Schweizer Nationalteams zählt im November erneut Michael Lang von Werder Bremen. Der Außenverteidiger wurde für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Georgien (15. November, 20.45 Uhr) sowie Gibraltar (18. November, 20.45 Uhr) nominiert. (bst)

Die anstehenden Länderspiele der Spieler von Werder Bremen im Überblick:

Michael Lang:

15. November 2019, 20.45 Uhr: Schweiz - Georgien (EM-Quali)

18. November 2019, 20.45 Uhr: Gibraltar - Schweiz (EM-Quali)

Milot Rashica:

14. November 2019, 20.45 Uhr: Tschechien - Kosovo (EM-Quali)

17. November 2019, 18.00 Uhr: Kosovo - England (EM-Quali)

Joshua Sargent:

16. November 2019, 01.00 Uhr: USA - Kanada (CONCACAF Nations League)

20. November 2019, 01.30 Uhr: Kuba - USA (CONCACAF Nations League)

Benjamin Goller, Jean-Manuel Mbom:

18. November 2019, 19.30 Uhr: Portugal - Deutschland U20

Jiri Pavlenka:

14. November 2019, 20.45 Uhr: Tschechien - Kosovo (EM-Quali)

17. November 2019, 18.00 Uhr: Bulgarien - Tschechien (EM-Quali)

Marco Friedl, Romano Schmid:

15. November 2019, 18.00 Uhr: Österreich U21 - Kosovo U21 (U21-EM-Quali)

18. November 2019, Uhrzeit offen: Ungarn U21 - Österreich U21 (Freundschaftsspiel)

Friedl auf Abruf bei der A-Nationalmannschaft:

16. November 2019: Österreich - Nordmazedonien (EM-Quali)

19. November 2019: Lettland - Österreich (EM-Quali)

Johannes Eggestein:

17. November 2019, 16.00 Uhr: Deutschland U21 - Belgien U21 (U21-EM-Quali)

