Werder-Chef Marco Bode verspricht: „Wir würden mit Kohfeldt auch Krisen durchstehen“

TV-Auftritt bei „Wontorra on tour“

+ © gumzmedia Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender von Werder Bremen, kann sich vorstellen, dass Trainer Florian Kohfeldt eine ähnliche Ära im Club prägt wie einst Otto Rehhagel oder Thomas Schaaf. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder steckt aktuell in einer Verletzungskrise, das ist unstrittig. Sollte diese Verletzungskrise zu einer sportlichen Krise führen, dann könnte sich Trainer Florian Kohfeldt bei Werder Bremen seines Jobs dennoch sehr sicher sein. Das erklärte Marco Bode, der Aufsichtsratsvorsitzende, am Montag in der Sendung „Wontorra on tour“ auf Sky.