Werder Bremen am Boden, aber Bode hält zu Kohfeldt und stellt Verstärkungen in Aussicht

Köln – Nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte haben die Verantwortlichen von Werder Bremen für die Winterpause Verstärkungen für die Mannschaft in Aussicht gestellt.

Sportchef Frank Baumann sprach laut Sky von zwei neuen Spielern, Aufsichtsratschef Marco Bode blieb dagegen in einer Medienrunde nach dem 0:1 in Köln weit weniger konkret.

„Klar ist, dass Frank und sein Team jetzt intensiv über Möglichkeiten nachdenken. Wir im Aufsichtsrat werden prüfen, was Sinnvolles möglich ist. Wenn es dann umsetzbar ist, werden wir auch versuchen, es umzusetzen“, erklärte Bode, nachdem er zuvor den sportlich verantwortlichen Personen bei Werder Bremen das Vertrauen ausgesprochen hatte.

Werder Bremen: Marco Bode von Frank Baumann und Florian Kohfeldt überzeugt

„Wir werden in dieser Team-Konstellation in der Führung zusammenhalten. Wir werden es gemeinsam schaffen, den Abstieg zu verhindern.“ Allen sei klar, „dass wir uns in einer bedrohlichen Situation befinden. Am wichtigsten ist jetzt, dass wir davon überzeugt sind, dass Florian Kohfeldt und Frank Baumann die richtigen Entscheidungen treffen werden und die richtigen Personen sind, um uns da wieder rauszuholen“, erklärte Bode.

Diese Nibelungentreue zum Trainer wird von der Mehrheit der Fans gutgeheißen. Bei einer Umfrage der DeichStube hatten die User 26.000 Stimmen abgegeben, mehr als 80 Prozent sprachen sich dabei für eine weitere Zusammenarbeit mit Kohfeldt aus. (csa/dco)

Zur letzten Meldung vom 18. Dezember 2019:

Nach 0:5: Werder-Boss Marco Bode mischt sich ein

Bremen – Plötzlich stand einer in der Interviewzone des Weserstadions, der dort nach Heimspielen eigentlich nie zu sehen ist: Marco Bode. In der Krise sprang der Aufsichtsratschef des SV Werder Bremen der sportlichen Leitung zur Seite.

Marco Bode unterstützte Sportchef Frank Baumann in dessen Kampf um eine Zukunft mit Trainer Florian Kohfeldt. Mehr Rückendeckung für einen Coach geht fast nicht.

„Ich glaube, dass Florian wirklich der richtige und ein sehr guter Trainer für uns ist. Das bleibt auch nach einem Spiel wie heute so“, sagte Bode bei Radio Bremen – und das wohlgemerkt nach einer 0:5-Klatsche gegen Mainz. Und auf die Frage, ob es in der Winterpause trotzdem eine Trainerdiskussion bei Werder Bremen geben könnte, antwortete der 50-Jährige mit einem klaren „Nein“.

Werder Bremen: Marco Bode hat weiter Vertrauen in die Mannschaft

Mit dem Auftritt der Mannschaft war der Ex-Profi alles andere als einverstanden gewesen: „Wir müssen feststellen, dass wir in allen Belangen überfordert waren. Ein Stück weit auch nervlich. Im Grunde war die Mannschaft nach einer Viertelstunde erledigt. Und alles, was sie sich vorgenommen hat, hat sich in Luft aufgelöst.“

Nun gehe es darum, dass sich jeder absolut in den Dienst der Mannschaft stelle und die Schuld nicht bei anderen suche. Das Grundvertrauen in die Qualität des Kaders ist bei Bode jedenfalls noch vorhanden: „Wir wissen, dass diese Mannschaft besser und erfolgreicher Fußball spielen kann.“ (kni)

Quelle: DeichStube