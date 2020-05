Werder attackiert die DFL

Bremen – Der SV Werder Bremen hat den Abstiegskampf auch sportpolitisch angenommen. Aufsichtsratschef Marco Bode kritisierte in einer Telefonkonferenz das Verhalten des Präsidiums der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mit ungewohnt deutlichen Worten.

„Der Antrag war nicht sinnvoll“, sagte Marco Bode und ärgerte sich: „Ich finde es nicht angebracht, dass man uns, Paderborn und vielleicht auch andere Clubs, die in der kritischen Region stehen, unter den Verdacht stellt, irgendwie zu tricksen und aktiv einen Abbruch herbeizuführen.“

Die DFL hatte versucht, ihre 36 Mitgliedsvereine der ersten und zweiten Bundesliga im Eilverfahren dazu zu bewegen, vor dem Bundesliga-Re-Start am Wochenende die Folgen eines möglichen Abbruchs zu regeln. Dabei gab es nur eine Option: Bei einem Saisonabbruch soll die dann aktuelle Tabelle für alle sportlichen Entscheidungen herangezogen werden. Es gebe einen Meister und zwei Clubs würden dann absteigen, lediglich auf die Relegation des Drittletzten wollte die DFL verzichten.

Werder Bremen: Saison-Abbruch-Plan der DFL „wenig sorgfältig“ ausgearbeitet

Dieses Vorhaben war den Clubs ohne Vorwarnung am Dienstagabend mit Blick auf die DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag zugeschickt worden. „Nicht nur wir waren davon überrascht“, berichtete Bode. In den vergangenen Wochen sei über dieses Thema nie gesprochen worden. „Es ist sehr unglücklich, dann drei Tage, bevor die Saison wieder losgeht, damit anzukommen“, urteilte der 50-Jährige und bezeichnete den Antrag auch als „wenig sorgfältig“ ausgearbeitet.

Dabei sei diese Entscheidung von enormer Tragweite, vor allem für die Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befinden. Sie würden dann quasi in doppelter Abstiegsangst leben – einerseits sportlich, andererseits könnte eine mögliche Aufholjagd durch einen Saisonabbruch gestoppt werden. Die Andeutung der DFL, der Fall Dresden spiele dabei eine Rolle und habe den Stein ins Rollen gebracht, machte Bode fast schon wütend. Der Tabellenletzte der zweiten Liga war vom Gesundheitsamt nach zwei positiven Coronafällen in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden.

Werder Bremen könnte unterstellt werden, sich durch Saison-Abbruch retten zu wollen

Das wirbelt den ganzen Spielplan durcheinander. Bei weiteren Fällen dieser Art droht der Abbruch der Saison. Und nun befürchtet die DFL offenbar, dass Clubs in einer ähnlichen Situation absichtlich eine Spielunterbrechung und damit den Abbruch provozieren könnten, in der Hoffnung, dann nicht abzusteigen. „Wir haben ganz klar das Interesse, uns sportlich für einen Verbleib in der Bundesliga zu qualifizieren“, betonte Bode. Wohl wissend, dass einem Tabellen-17. immer unterstellt werden könnte, er wollte sich anders retten. Aber diese Denkweise sei nicht fair, so Bode.

Werder Bremen steht mit dieser Haltung nicht allein da. Auf der Teilversammlung, also der Videokonferenz der 18 Erstligisten, als Vorbereitung der Mitgliederversammlung wurde am Mittwoch eine von der DFL gewünschte Abstimmung des Antrags von Werder und sieben anderen Clubs abgeblockt. Es wurde nur über den Umgang mit dem Antrag gesprochen. Mit einem für Werder zufriedenstellenden Ergebnis, wie Bode mitteilte: „Ich gehe davon aus, dass bei der Mitgliederversammlung nicht über den Antrag abgestimmt wird.“

Werder Bremen: Marco Bode sieht drei Optionen bei Saison-Abbruch

Das ist eine schwere Niederlage für das DFL-Präsidium um Christian Seifert, den Vorsitzenden der Geschäftsführung. Geht es nach Marco Bode, soll es auch keine weitere Diskussion geben. Die aktuelle Unsicherheit, was nach einem Abbruch passiere, sei zwar nicht optimal, aber allemal besser als eine unfaire Regelung. Nun müsse sich jeder Club bis zum Ende voll reinhängen, weil er nicht wisse, was ihm bei einem Abbruch droht. Sollte das die Mehrheit der 36 Clubs anders sehen, dann plädiert Bode für eine sorgfältigere Ausarbeitung von Lösungen. Dabei nannte er drei Optionen bei einem Abbruch: 1. Heranziehen der dann aktuellen Tabelle mit Auf- und Abstieg. 2. Heranziehen der dann aktuellen Tabelle ohne Abstieg, aber mit Aufstieg – also Aufstockung der Ligen. 3. Annullierung der Saison.

„Lasst uns jetzt versuchen, den schwierigen Wettbewerb zu Ende zu bringen und diesen Fall erst mal zurückstellen“, forderte Bode. Der Antrag des DFL-Präsidiums habe unter den Clubs einen Streit ausgelöst: „Der war unnötig.“ Die Unruhe sei nun groß, die Außendarstellung des Fußballs in diesen ohnehin nicht einfachen Zeiten einmal mehr nicht gut. Es gehe jetzt darum, die Vereine wieder zu einen. Dabei zeigte sich Bode durchaus zuversichtlich: „Es war keineswegs so, dass dieses Thema nur für den 14., 15. 16. oder wie wir 17. der Tabelle relevant ist. Es haben auch Spitzenclubs unsere Position eingenommen. Wir gucken da auch nicht egoistisch drauf.“ Deswegen wollte Bode auch nicht verraten, welche Lösung er bei einem Abbruch bevorzuge: „Wir haben da keinen Wunsch, wir wollen uns sportlich retten.“ (kni)