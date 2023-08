Endgültiger Werder-Abschied perfekt: Mbom wechselt nach Dänemark

Werder-Transfers

+ © gumzmedia Transfer fix: Manuel Mbom verlässt den SV Werder Bremen und wechselt zum dänischen Erstligisten Viborg FF. © gumzmedia

Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist der Transfer offiziell: Manuel Mbom verlässt den SV Werder Bremen und wechselt fix zum dänischen Erstligisten Viborg FF! Die Details zum Wechsel.

Bremen – Bei der Trikotfarbe muss sich Manuel Mbom schon einmal nicht umgewöhnen, schließlich spielt Viborg FF auch in grün und weiß. Und der dänische Erstligist wird künftig die neue sportliche Heimat des 23-Jährigen sein. Der Transfer hatte sich bereits angedeutet, am Donnerstagmittag machten der SV Werder Bremen und auch der Club aus der Superligaen den Wechsel offiziell. Mbom hat demnach einen Vertrag bis ins Jahr 2026 unterschrieben, weitere Details wurden nicht genannt.



„Ich habe mit mehreren Leuten im Verein gute Gespräche geführt und dadurch einen wirklich guten Eindruck vom Club gewonnen, der sich in einer guten Entwicklung befindet und in dem es auch viele junge Spieler gibt, was mir gefällt“, wird Manuel Mbom auf der Internetseite von Viborg FF zitiert. „Jetzt freue ich mich einfach darauf, loszulegen und mich in der dänischen Liga zu versuchen. Ich möchte hart arbeiten, um so viel wie möglich für die Mannschaft beizutragen, damit wir gemeinsam gute Ergebnisse erzielen können“

Werder Bremen-Abschied offiziell: Manuel Mbom wechselt zum dänischen Erstligisten Viborg FF

An der Weser war die Aussicht auf Spielzeit zuletzt nicht mehr wirklich vorhanden. Noch zu Werder Bremens Zweitligazeiten hatte sich Manuel Mbom die Achillessehne gerissen, nach einer langwierigen Reha kehrte er im vergangenen Winter in den Kreis der Mannschaft zurück. Kleinere Folgeverletzungen bremsten den Mittelfeld-Allrounder jedoch immer wieder aus, Mbom galt seit einiger Zeit schon als Wechselkandidat. Nun wurde der Schritt endgültig vollzogen. „Für Manuel und seine Entwicklung ist es wichtig, dass er nach seiner langen Verletzung viel spielt“, erklärte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball. „Wir wünsche Manu, der bei Werder einen tollen Weg gegangen ist und aus dem Leistungszentrum den Sprung in den Profikader geschafft hat, alles erdenklich Gute für seine neue Aufgabe.“



Manuel Mbom war im Alter von 13 Jahren zu Werder gekommen, hatte es unter anderem bis in die deutsche U21-Nationalmannschaft gebracht. Für die Bremer Profis absolvierte der gebürtige Göttinger insgesamt 46 Pflichtspiele und erzielte dabei ein Tor. „Er ist körperlich enorm stark, gleichzeitig gut am Ball und hat eine gute Schule bei Werder Bremen durchlaufen“ erklärte VFF-Sportdirektor Mads Agesen. „Wir holen uns also einen wirklich talentierten Spieler, der viel Power einbringen kann, aber wir müssen ihm auch etwas Zeit geben, ein neues Land und eine neue Liga kennenzulernen.“ (mbü)