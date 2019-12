Unbekannte Täter beschmieren Mannschaftsbus - Werder Bremen erstattet Anzeige

Beleidigungen in roter Graffiti-Farbe

Der Mannschaftsbus des SV Werder Bremen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag von unbekannten Tätern mit Graffitis beschmiert worden. Der Verein erstattete Anzeige.

Köln - Das Kellerduell in Köln war alles andere als schön anzusehen, ein noch hässlicheres Bild bot sich den Verantwortlichen des SV Werder Bremen allerdings am Vormittag des Spieltags. In der Nacht auf Samstag haben bislang unbekannte Täter den Bremer Mannschaftsbus mit roter Farbe verunstaltet.