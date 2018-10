Baumann versteht Caldirola, wird aber nichts ändern

Bremen. Es war durchaus bemerkenswert, wie klaglos Luca Caldirola seine Abschiebung zur U23 bei Werder hingenommen hat – zumindest öffentlich. Doch damit ist nun Schluss. In einem Interview mit der „Bild“ äußerte sich der Innenverteidiger erstmals kritisch gegenüber dem Verein. Sportchef Frank Baumann ist davon zwar nicht begeistert, aber deshalb auch nicht verärgert.

„Grundsätzlich verstehe ich seine Enttäuschung. Als Fußball-Profi willst du natürlich spielen“, sagt Baumann auf Nachfrage der DeichStube: „Aber wir sind immer fair mit ihm umgegangen, haben ihm frühzeitig erklärt, wie wir die Situation sehen. Daran hat sich nichts geändert. Es wäre schön für ihn, wenn wir im Winter gemeinsam eine Lösung finden würden."

Wechsel im Sommer „hat nicht geklappt“

Neu ist dieser Wunsch freilich nicht. Schon am Ende der vergangenen Saison standen die Zeichen deutlich auf Abschied. Baumann und Trainer Florian Kohfeldt hatten dem Abwehrspieler mitgeteilt, dass für ihn im neuen Kader kein Platz mehr sein wird. Der Coach schätzt den Italiener menschlich zwar sehr, sportlich aber weniger. Caldirola ist zwar ein Kämpfer, aber spielerisch limitiert. Das passt nicht zu Kohfeldts Spielidee. Doch trotz der langen Vorlaufzeit kam kein Wechsel zustande. „Ich dachte bereits im Sommer, dass gute Angebote kommen und ich wechseln kann. Aber das hat nicht geklappt. Es muss alles passen. Am wichtigsten ist mir, dass ich spiele“, erklärt Caldirola. Gespielt hat der 27-Jährige in den vergangenen beiden Jahren fast gar nicht, das lag auch an Verletzungen. In seiner Zuschauerrolle sieht er den Hauptgrund für das geringe Interesse anderer Clubs. Dass er Angebote aus der Zweiten Liga abgelehnt habe, wie mal zu lesen war, sei falsch, behauptet der ehemalige italienische U21-Nationalspieler.

Aber vielleicht hat er sich tatsächlich verzockt und zu lange auf bessere Offerten gewartet, um nicht zu tief zu fallen. Seine Ausgangslage war schließlich durchaus komfortabel. Sein Vertrag mit Werder läuft noch bis Ende dieser Saison und ist gut dotiert: Caldirola soll über eine Million Euro im Jahr kassieren.

Groß anstrengen muss er sich dafür nicht mehr. Er ist nur noch Trainingsgast bei der U23. Und genau das ärgert ihn. Er sei zwar nicht sauer auf Werder, „aber natürlich bin ich enttäuscht, wie es sich alles entwickelt hat. Ich verstehe nicht, warum ich mit der U23 trainieren muss oder nicht wenigstens die Freundschaftsspiele bei den Profis mitmachen darf.“ Damit würde ihm die Chance genommen, von Scouts begutachtet zu werden. Vor zwei Wochen hätte er darüber nochmal mit Kohfeldt gesprochen, doch der habe die erhoffte Rückkehr in den Profi-Kader abgelehnt: „Es gibt keinen Platz für mich.“ Kohfeldt plant anders, nutzt die Testspiele, um seinen Reservisten Spielpraxis zu geben oder sich Talente anzuschauen.

Caldirola beklagt, keine Chance bekommen zu haben

2013 war Caldirola von Inter Mailand zu Werder gewechselt und in seiner ersten Saison unter Trainer Robin Dutt unumstrittener Stammspieler. Ein Jahr später war der Italiener fast nur noch Ersatz, 2015 folgte die Ausleihe an Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98. Dort war er wieder Leistungsträger und kehrte hoffnungsvoll nach Bremen zurück. Aber Verletzungen machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Etwas überraschend wurde sein Vertrag 2017 trotzdem um zwei Jahre verlängert – auf Wunsch des damaligen Trainers Alexander Nouri, abgenickt von Baumann. Nouri setzte ihn trotzdem nur einmal in der Bundesliga ein, sein Nachfolger Kohfeldt gar nicht mehr. Warum Werder ihn loswerden will, „das weiß ich nicht“, sagt Caldirola und klagt: „Natürlich kann Werder sagen: Caldirola ist einfach nicht gut genug für die Bundesliga. Aber wenn ich wie letztes Jahr keine Chance bekomme, kann man das gar nicht beurteilen.“

Für beide Seiten ist das sicherlich keine angenehme Geschichte, aber auch keine sonderlich tragische. Caldirola bekommt ausreichend Schmerzensgeld, muss sich allerdings durch die geplatzten Wechsel um die Fortsetzung seiner Karriere sorgen. Mit 27 Jahren wäre ein Ende doch sehr früh.

