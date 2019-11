Werder-Manager Baumann sieht Gladbach als Vorbild

Duell am 11. Bundesliga-Spieltag

Für Sportchef Frank Baumann taugt Borussia Mönchengladbach sportlich als absolutes Vorbild für den SV Werder Bremen.

Bremen - Die Vorzeichen haben sich gedreht, wenn man so möchte. Das lässt sich gut an einer schon etwas älteren, aber bis heute regelmäßig benutzten Aussage von Max Eberl festmachen: Werder Bremen, so hatte es der Sportchef von Borussia Mönchengladbach einst formuliert, sei für ihn ein großes Vorbild gewesen, als er 2008 den Job als Manager aufnahm.