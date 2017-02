Fan und Kind durch Pyrotechnik verletzt

Bremen - Ein Fußballfan und ein Kind sind am Samstag im Rahmen des Werder-Spiels bei Mainz 05 verletzt worden. Schuld ist Pyrotechnik.

Nach Angaben der Polizei hatten Zuschauer noch vor Spielbeginn im Gästeblock mehr als 20 verschiedene Rauchkörper gezündet. Durch Einatmen der Gase erlitt ein Werder-Fan ein sogenanntes Inhalationstrauma.

Der Fan wurde noch während des Spiels in die Notaufnahme der Uni-Klinik Mainz gebracht. Der Fan konnte das Krankenhaus noch am Abend verlassen und die Heimreise antreten. Die Polizei ermittelt nun zu mindestens 15 Einzelverstößen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik und Körperverletzung und wertet dazu Videoaufzeichnungen aus der Opel Arena aus.

Wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz hat die Polizei noch in einem zweiten Fall die Ermittlungen aufgenommen. Nach Spielende explodierte außerhalb des Stadions ein Chinaböller in der Nähe eines Kindes. Rettungskräfte stellten laut Polizeibericht zwar keine äußerlichen Verletzungen fest, brachten das Kind aber sicherheitshalber in die Notaufnahme.

han