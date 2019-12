Moisander auf der Kippe, bei Bargfrede sieht es schlecht aus

Bremen - Der Einsatz von Niklas Moisander im Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen den 1. FSV Mainz 05 am Dienstagabend steht weiter auf der Kippe.

Der Kapitän, der die 1:6-Niederlage gegen den FC Bayern München am Samstag wegen Wadenproblemen verpasst hatte, hat am Sonntag schon wieder mit der Mannschaft trainiert, Florian Kohfeldt bleibt aber weiter vorsichtig. „Es war gut gestern“, sagte der Trainer bei der Pressekonferenz am Montag. Ob Moisander gegen Mainz 05 spielen kann, „wird sich aber erst heute nach dem Training entscheiden“.

Werder Bremen wohl ohne Philipp Bargfrede gegen Mainz 05

Bei Philipp Bargfrede ist ein Einsatz derweil unwahrscheinlich. „Bei ihm ist die Tendenz: eher nein“, sagte Kohfeldt. „Er wird heute nicht trainieren, aber wir werden alles probieren bis morgen.“

Bei Leonardo Bittencourt konnte der Coach „komplette Entwarnung“ geben. „Er ist voll einsatzfähig. Wie lange es reicht, müssen wir sehen.“ Der Mittelfeldspieler hatte vergangene Woche mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen, kam gegen die Bayern aber bereits zu einem Kurzeinsatz. (han)

Zur letzten Meldung vom 15. Dezember 2019:

Gute Nachricht von Werder-Kapitän Niklas Moisander

Bremen – Es gibt an diesen trüben Tagen bei Werder Bremen durchaus auch eine gute Nachricht: Niklas Moisander, der beim 1:6-Desaster in München verletzungsbedingt gefehlt hatte, stand am Sonntagmorgen zusammen mit den Reservisten auf dem Trainingsplatz.

Damit besteht wieder Hoffnung, dass Kapitän Niklas Moisander dem SV Werder Bremen am Dienstag im Kellerduell gegen Mainz 05 dabei sein könnte. Bei Philipp Bargfrede, Sebastian Langkamp und natürlich auch Theodor Gebre Selassie sieht es dagegen nicht so gut aus.

Bei Gebre Selassie, der sich bei seiner Rettungsaktion vor dem Münchner Ausgleich eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen hat, wird am Sonntagnachmittag eine genaue Diagnose erwartet. Fest steht aber schon jetzt: In diesem Jahr wird der Tscheche nicht mehr spielen. Ähnliches droht auch Sebastian Langkamp, der wegen Rückenproblemen die Partie in München verpasst hatte. Sein Einsatz gegen Mainz sei ausgeschlossen, berichtete Trainer Florian Kohfeldt. Für das letzte Hinrunden-Spiel am Samstag in Köln würde zumindest „eine Chance“ bestehen.

Werder Bremen: Kein neuer Schaden bei Niklas Moisander - Rückkehr gegen den 1. FSV Mainz 05?

Geduld ist auch bei Philipp Bargfrede gefragt, der wegen muskulärer Probleme das Abschlusstraining vor dem Bayern-Spiel abgebrochen hatte. Da er auch am Sonntag das leichte Programm der Reservisten verpasste, ist es eher unwahrscheinlich, dass er gegen Mainz dabei sein kann. Vielleicht reicht es zumindest für das Spiel in Köln.

Bei Niklas Moisander hatte es derweil den Anschein, dass Werder ihn gegen die Bayern lieber geschont hat, um den Abwehrchef auf jeden Fall in den beiden wegweisenden Partien gegen Mainz und Köln dabei zu haben. Bei dem Finnen waren wieder leichte Wadenprobleme aufgetaucht. Untersuchungen ergaben allerdings, dass kein neuer Schaden vorliegt. (kni)

