Augustinssons Ausrufezeichen

Schwede zeigt seine beste Saisonleistung

+ © Gumz Gutes Spiel von Ludwig Augustinsson gegen Bayern München. Der Linksverteidiger meldete Robben fast komplett ab. © Gumz

Bremen - Die Erwartungshaltung an ihn war riesig: Ludwig Augustinsson galt bei Werder als der Heilsbringer für die linke Seite. Doch der Schwede wirkte in seinen ersten Monaten in Bremen irgendwie gehemmt.