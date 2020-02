Werder-Abgang bei Abstieg? Augustinsson weicht der Frage aus

Kommt ja erstmal drauf an, ob er einen Vertrag hat, der auch für Liga 2 gilt. Wenn ja, gut für uns was Ablöse angeht. Wenn nicht, dann muss man ihn eh ziehen lassen, weil sein Gehalt für die 2.Liga wohl viel zu hoch sein würde. Eigentlich ist so eine Frage völlig sinnlos, da wird niemand klar sagen, was er machen wird. Außerdem sollte man lieber erstmal versuchen, den Abstieg zu verhindern und nicht den Spielern mit solchen Mist noch dazu zu bringen, sich jetzt schon auf einen Abschied zu konzentrieren.