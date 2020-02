Werder-Abgang bei Abstieg? Ludwig Augustinsson weicht der Frage aus

Geht er oder bleibt er: Was macht Ludwig Augustinsson, wenn der SV Werder Bremen das große Saisonziel Klassenerhalt verpassen sollte?

Bremen - Ludwig Augustinsson besitzt bei Werder Bremen noch einen bis 2022 datierten Vertrag. Dass er ihn erfüllen wird, ist allerdings nicht zu erwarten und war möglicherweise auch nie so geplant gewesen.

Denn Ludwig Augustinsson gilt als einer der Werder-Profis, von denen man sagen kann, dass sie dem Club in naher Zukunft viel, Geld bringen würden. Ein Verkauf war quasi bei Vertragsverlängerung im August 2018 absehbar, im Grunde sogar gewollt. Denn Werder Bremen ist seit jeher auf Einnahmen aus Transfergeschäften angewiesen.

Werder Bremen: Bleibt Ludwig Augstinsson im Falle eines Abstiegs an der Weser?

Am Dienstag kam in einer Medienrunde einmal mehr das Zukunftsthema zur Sprache, allerdings mit einem anderen Zungenschlag als noch im vergangenen Sommer – also vor Knie-OP bei dem 26-Jährigen, vor seinen Muskelfaserrissen und vor allem vor der großen Werder-Krise.

Plötzlich heißt es: Herr Augustinsson, bleiben Sie auch im Abstiegsfall ein Bremer? Der Schwede antwortete darauf ohne Regung im Gesicht, sagte weder ja noch nein: „Diese Frage passt nicht zu meiner Mentalität. Ich bin nur auf den Klassenerhalt fokussiert und denke, dass wir die Situation meistern werden.“ (csa)

