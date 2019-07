Abgereist! Werder bangt um Augustinsson

Bremen – Jetzt ist passiert, was beim SV Werder Bremen nicht passieren durfte: Mit Ludwig Augustinsson hat sich noch ein Abwehrspieler verletzt – und sorgt damit beim Bundesligisten im Trainingslager in Grassau für große Probleme.

Denn mit dem Ausfall von Ludwig Augustinsson steht Trainer Florian Kohfeldt steht bei Werder Bremen keine akzeptable Viererkette mehr zur Verfügung, weil auch Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp verletzt fehlen. Im Training musste deshalb sogar schon Co-Trainer Tim Borowski in der Abwehr aushelfen.

Um die Verletzung von Ludwig Augustinsson macht Werder Bremen indes ein großes Geheimnis. Sportchef Frank Baumann wollte nicht verraten, wo und wie sich der Schwede verletzt hat. Er sagte lediglich, dass Augustinsson für genauere Untersuchungen abgereist sei. Wohin, auch das ließ Baumann offen. Es soll sich aber um Probleme im linken Bein handeln.

Werder Bremen: Ludwig Augustinsson hatte immer mal wieder pausiert

Dafür war er bemüht, das Thema nicht zu groß werden zu lassen. „Er ist nicht schwerer verletzt“, betonte der Sportchef von Werder Bremen: „Wir wollen aber komplett abchecken, was die Probleme bereitet. Wir gehen nicht von einer längeren Ausfallzeit aus.“ In der Vorbereitung hatte Ludwig Augustinsson immer mal wieder pausiert. „Individuelle Belastungssteuerung“, lautete damals die Begründung. Beim Blitzturnier in Lohne war sein Einsatz dann fraglich, letztlich lief der Außenverteidiger auf.

In Grassau stand Augustinsson bislang nicht auf dem Platz. Nun ist er abgereist, soll aber wieder zurückkehren. Es sei denn, die Untersuchungen würden andere Maßnahmen nach sich ziehen. So oder so, in der Abwehr läuft es nicht rund. Umso wichtiger ist es, dass Werder Bremen auf dem Transfermarkt nachlegt. (kni)

