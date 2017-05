Ludwig Augustinsson hat mit Werder Großes vor

Ludwig Augustinsson will mit Werder in

Kopenhagen - Mit dem FC Kopenhagen hat er gerade eine herausragende Saison mit dem Gewinn des Doubles gekrönt - und auch für seine Zeit bei Werder Bremen, die ab Sommer beginnt, hat sich Ludwig Augustinsson sehr viel vorgenommen.

„Ich komme, um zu helfen, Werder wieder nach oben zu führen“, sagte der 23-Jährige der „Bild“, um dann sogar noch deutlicher zu werden: „Es war ganz knapp mit Europa. Das zu erreichen, muss nächste Saison das Ziel sein. Meines ist es jedenfalls.“

Starke Worte eines Mannes, der sich in Bremen den nächsten Schritt in seiner Karriere verspricht. Augustinsson hatte sich bereits im Winter für Werder entschieden. „Als ich die Verantwortlichen traf, fiel mir die Entscheidung leicht. Sie gaben mir das Gefühl, in Bremen richtig zu sein“, sagte der schwedische Nationalspieler. Nach Thomas Delaney ist Augustinsson der zweite Kopenhagen-Profi, der zu Werder kommt. „Thomas hat mir nur Positives über Bremen erzählt“, berichtete der Verteidiger, im Weserstadion, „da würde ich am liebsten jeden Samstag spielen.“

Quelle: WerderStube