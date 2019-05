Werder lässt Zander endgültig zum FC St. Pauli ziehen

Bremen – Er galt mal kurz als Werders Zukunft auf der rechten Abwehrseite, nun ist Luca Zander endgültig Vergangenheit beim Bundesligisten.

Der 23-Jährige wechselt nun fest zum Zweitligisten FC St. Pauli, an den er bereits seit zwei Jahren ausgeliehen ist. Die Ablösesumme soll bei 400.000 Euro liegen. Zanders Vertrag bei Werder lief noch bis 2020.

Zander ist ein echtes Werder-Eigengewächs

„Bei Werder sehen wir für Luca aktuell nur geringe Möglichkeiten, auf Spielzeit in der Bundesliga zu kommen“, wird Werder-Sportchef Frank Baumann in einer Pressmitteilung zitiert: „Diese Spielzeit hat er bei St. Pauli die vergangenen beiden Saisons in der Zweiten Liga dagegen erhalten. Dazu fühlt er sich dort sehr wohl. Somit war es für ihn der naheliegende Schritt, seinen Weg dort fortzusetzen.“

Schon gelesen? Von den Bayern nach Bremen: Pudic kommt zu Werder

Zander ist ein echtes Werder-Eigengewächs. Im Jahr 2006 wechselte er vom SC Weyhe in das Leistungszentrum und schaffte es bis in die Bundesliga. Zwei Mal durfte er sogar für die Profis auflaufen: gegen Bayer Leverkusen (September 2015/0:3) und den VfL Wolfsburg (November 2015/0:6).

Quelle: DeichStube