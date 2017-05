Luca Caldirola wurden Schrauben entfernt

Bremen - Nächster Schritt hin zur Genesung: Werder-Profi Luca Caldirola ist am Donnerstag planmäßig am linken Fuß operiert worden.

Dabei wurden im Klinikum Mitte eine Platte und Schrauben aus dem Sprunggelenk des Verteidigers entfernt. „Die Operation ist gut verlaufen und ich fühle mich wohl“, sagte Caldirola gegenüber „werder.de“.

Caldirola hatte sich am zweiten Spieltag gegen den FC Augsburg (1:2) einen Knöchelbruch zugezogen, Platte und Schrauben hatten seinen Fuß in der Zwischenzeit stabilisiert. Seine Reha wird der 26-Jährige in Bremen fortsetzen. Zudem erholt sich der Italiener derzeit noch von einem Mittelfußbruch, den er im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (2:2) davongetragen hatte.

