Caldirola und Garcia: Die Chance ist gekommen

Bremen - Manchmal, da gehen die Dinge eben ganz schnell - Luca Caldirola und Santiago Garcia haben das erst am vergangenen Samstag in Freiburg wieder erfahren.

Mit Werders Startelf hatte das Duo eigentlich schon länger nichts mehr zu tun gehabt,Caldirola stand dann aber plötzlich drin, weil sich Innenverteidiger Lamine Sane beim Aufwärmen verletzt hatte. Für den Italiener war es der erste Bundesliga-Einsatz nach 202 Tagen Pause, nach einem Knöchelbruch am zweiten Spieltag in der Partie gegen den FC Augsburg war er lange verletzt ausgefallen. Seit seiner Genesung musste er dann um den Anschluss kämpfen.

40 Minuten war die Partie in Freiburg alt, als auch Garcia auf einmal wieder gebraucht wurde, weil Robert Bauer mit einem dicken Knöchel vom Platz musste. Wegen stark schwankender Leistungen hatte der Argentinier seinen Stammplatz nach dem Heimspiel gegen Gladbach (0:1) Anfang Februar verloren.

Sane und Bauer fallen für das Heimspiel gegen Schalke 04 aus - es ist also sehr wahrscheinlich, dass Caldirola und Garcia wieder zum Einsatz kommen. Für das Duo wäre das ohne Frage eine gute Situation - schließlich laufen die Verträge der beiden Abwehrspieler im Sommer aus. Caldirola und Garcia spielen um ihre Zukunft in Bremen, wenn man denn so will.

Werders Sportchef Frank Baumann machte während der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel deutlich, dass er mit den Leistungen der Defensivakteure aus der zweiten Reihe in Freiburg zufrieden war.

„Grundsätzlich muss man ja sagen, dass beide einige Zeit nicht gespielt haben. Luca ja noch deutlich länger als Santi. Dafür war es gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass beide sehr kurzfristig einspringen mussten“, lobte Baumann. Generell, auch das hob der Sportchef hervor, sei eine weitere Zusammenarbeit mit beiden Spielern über den Sommer hinaus denkbar: „Was die Vertragssituation betrifft, haben wir uns ja schon klar positioniert und gesagt, dass wir uns vorstellen können, mit beiden zu verlängern.“

Quelle: WerderStube