Aus dem Gasthaus in die Bundesliga: Das äußerst kuriose Debüt von Luc Ihorst bei den Werder-Profis

Bremen - Aus dem Gasthaus zu den Profis des SV Werder Bremen: die Geschichte vom kuriosen Wochenende des 19-jährigen Luc Ihorst, der vollkommen überraschend sein Bundesliga-Debüt gegeben hat.

Das Ziel war fast erreicht, die Fahrt in Richtung Havelse bisher ohne Probleme verlaufen, als der Mannschaftsbus von Werder Bremens U23 am frühen Freitagabend noch einmal einen kurzen Zwischenstopp einlegte. In einem kleinen Landgasthaus, direkt an der B6 gelegen, gab es eine schnelle Tasse Kaffee – die Spieler sollten sich vor dem Regionalliga-Duell beim TSV Havelse noch kurz die Beine vertreten. Einer stieg danach allerdings nicht wieder in den Bus: Stürmer Luc Ihorst. Und so ging sie los, die Geschichte vom kuriosen Wochenende des 19-Jährigen, der nur einen Tag später vollkommen überraschend sein Bundesliga-Debüt feiern sollte. Aber der Reihe nach.

SV Werder Bremen: Florian Kohfeldt ruft Konrad Fünfstück wegen Luc Ihorst im Bus an

Weil sich Niclas Füllkrug im Abschlusstraining der Werder-Profis vor dem Leipzig-Spiel schwer verletzt hatte, musste sich Cheftrainer Florian Kohfeldt kurzfristig etwas einfallen lassen – und kam auf die Idee, dass er seinen ohnehin arg dezimierten Kader doch mit U23-Spieler Luc Ihorst auffüllen könnte. Nur saß der eben schon im Bus nach Havelse. Für Kohfeldt war das aber kein Problem, kurzerhand rief er U23-Coach Konrad Fünfstück an. „Der dachte wahrscheinlich, dass ich ihn verarschen will“, sagte Kohfeldt, der Fünfstück darum bat, Ihorst wieder zurück nach Bremen zu schicken.

Eine Nachricht, die im Bus der U23 des SV Werder Bremen für eine Mischung aus Verwunderung und Freude sorgte. Luc Ihorst blieb letztlich im Landgasthaus sitzen, wurde dort später von Teammanager Dustin Haloschan abgeholt und zur Bundesliga-Mannschaft ins Park Hotel gefahren. „Ja, und dann saß er da“, schmunzelte Florian Kohfeldt, der den jungen Angreifer am nächsten Tag tatsächlich auf den Platz schickte.

Youngster Luc Ihorst: Wer ist der neue bei den Profis des SV Werder Bremen?

In der 80. Minute wurde Luc Ihorst für Josh Sargent eingewechselt, was im Weserstadion durchaus für skeptische Blicke sorgte. Der 1,90 Meter-Mann, der aus Damme stammt und seit 2012 für Werder Bremen spielt, dürfte nur den wenigsten Fans ein Begriff gewesen sein. Ihorst verbuchte in der Folge sieben Ballkontakte, gewann zwei Zweikämpfe und verlor zwei. Zum Abschluss kam er nicht. Trotzdem dürfte er dieses kuriose Debüt im Leben nie mehr vergessen.

„Es war schön für den Jungen“, sagte Florian Kohfeldt, wollte bei Luc Ihorst aber keine falschen Erwartungen wecken: „Das wird jetzt nicht die Regelmäßigkeit für ihn, es war eine Notsituation. Er soll sich in Ruhe weiterentwickeln und wird nicht fest zu unserer Trainingsgruppe gehören.“ Mit weiteren Bundesliga-Minuten für Werder Bremen kann Ihorst so schnell also nicht rechnen – wobei: Dass es manchmal ganz schnell gehen kann, hat er ja gerade erst im Landgasthaus kurz vor Havelse erfahren.

