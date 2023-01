Werder-Trainingslager in Murcia im Liveticker: Tag 5 steht an - mit einer Doppeleinheit und viel Programm

Von: Malte Bürger, Fynn Walenziak, Mario Nagel, Daniel Cottäus, Maik Hanke, Marius Winkelmann

Teilen

Für Marvin Ducksch (re.) und Co. wird es heute nach dem Ruhetag wieder ernst: Ole Werner bittet den SV Werder Bremen heute gleich zweimal auf den Trainingsplatz. Zudem spricht „Duckschi“ in einer Medienrunde. © gumzmedia

Bremen/Murcia – Der SV Werder Bremen bereitet sich vom 2. bis zum 9. Januar 2023 im Trainingslager im spanischen Murcia auf die zweite Saisonhälfte vor. Die DeichStube ist live vor Ort und berichtet für Euch rund um die Uhr von allen Trainingseinheiten, Testspielen und möglichen Transfers.

<<< LIVE-TICKER AKTUALISIEREN >>>

10.00 Uhr: Buenos Días aus Murcia! Tag fünf in der spanischen Sonne beginnt und Coach Ole Werner bitte seine Mannschaft in rund einer halben Stunde gleich mal zur ersten von zwei geplanten Einheiten auf den Trainingsplatz. Doch auch abseits des Rasens wird es heute ziemlich spannend: Marvin Ducksch erscheint zum Mediengespräch und stellt sich den Fragen unserer Reporter Daniel Cottäus und Malte Bürger. Zudem hat die DeichStube noch einen weiteren Gesprächstermin vereinbart, dazu aber später mehr. Ach ja, und in Oldenburg wird ja heute Abend auch noch Fußball gespielt. Ab 18 Uhr will Werders Traditionsmannschaft den Titel beim traditionellen Hallenturnier holen. Wir sind für euch überall live dabei!

Werder Bremen-Trainingslager in Murcia im Liveticker: So lief der vierte Tag in Spanien - neuer Vertrag für Mitchell Weiser?

20.30 Uhr: Mit Nicolai Rapp, der auf Leihbasis zum 1. FC Kaiserslautern wechselt, hatte der SV Werder Bremen bereits einen Winter-Transfer zu vermelden - doch jetzt steht auch der erste Neuzugang für die Bremer fest: Ronan Kratt wechselt an die Weser. Der 19-jährige Kanadier kommt auf der rechten Außenbahn zum Einsatz und ist zunächst für die U23 vorgesehen.

18.00 Uhr: Bleibt Mitchell Weiser dem SV Werder Bremen über den Sommer 2024 hinaus erhalten? Geht es nach dem 28-Jährigen, dann ist das kein Ding der Unmöglichkeit. Im Gegenteil: Der Rechtsverteidiger fühlt sich nach eigenem Angaben sehr wohl an der Weser und kann sich vorstellen, seinen Vertrag vorzeitig zu verlängern!

17.00 Uhr: Am Vortag überraschte Niklas Schmidt mit seinem Geständnis, mentale Probleme zu haben - im Werder-Team war das Thema dagegen schon länger bekannt. Mitchell Weiser hat nun in einer Medienrunde verraten, wie er auf die Nachricht reagiert hat, als er davon erfuhr: „Ich habe ihn sofort in den Arm genommen“, sagte der Bremer Rechtsverteidiger - und sicherte seinem Mannschaftskollegen für die Zukunft alle nötige Unterstützung zu.

15.30 Uhr: Auf sich aufmerksam macht weiterhin Tom Berger. Der Shooting-Star der U23 überzeugte beim Werder-Test gegen Murcia erneut und spielt sich so immer weiter in den erweiterten Profi-Kader. Die starken Leistungen sind natürlich auch Ole Werner nicht verborgen geblieben: „Er hat ein gutes Spielverständnis, zeigt sich in vielen Situationen, lernt dazu und nimmt die Dinge gut an. Er macht seine Schritte, und dann werden wir sehen, wofür es reicht.“

15.00 Uhr: Die Werder-Spieler haben am Nachmittag Freizeit und dürfen sich nach dem Testspiel am gestrigen Mittwoch sowie der Regenerationseinheit am Vormittag nun nach Belieben entspannen. Dem Twitter-Account der Grün-Weißen ist zu entnehmen, dass sich etwa Fabio Chiarodia und Dikeni Salifou im Tischtennis versuchen, die Torhüter Jiri Pavlenka und Michael Zetterer steuern dagegen ein lokales Restaurant an. Am Freitag geht es dann mit Training auf dem Platz weiter: Für 10.30 Uhr und 15.30 Uhr ist jeweils eine Einheit angesetzt.

11.48 Uhr: Die Torhüter haben Feierabend, auch Veljkovic verabschiedet sich gerade in Richtung Hotel, während Dinkci und Friedl noch einige Übungen dranhängen.

11.03 Uhr: Allzu viel steht für die Mannschaft heute nicht auf dem sportlichen Tagesplan. Nach der Einheit am Vormittag gibt es einen freien Nachmittag, ehe für den Abend ein gemeinsames Grillen im Hotel geplant ist.

10.57 Uhr: Die zuletzt angeschlagene Friedl, Veljkovic und Dinkci stehen wieder auf dem Platz, drehen gerade lockere Laufrunden.

10.56 Uhr: Das Torwart-Quartett Pavlenka, Zetterer, Dos Santos Haesler und Backhaus übt zielgenaue Abschläge. Es gilt, den Ball in ein abgestecktes Quadrat zu schlagen, wo ihn ein Kollege annehmen muss.

10.42 Uhr: Romano Schmid, Niklas Schmidt und Manuel Mbom waren am Mittwochabend noch in Sachen Fußball unterwegs. Die Freizeit hat das Trio im etwas mehr als 100 Kilometer entfernten Alicante verbracht, wo der FC Barcelona im spanischen Pokal gefordert war. Die Bremer sahen eine enge Partie, der haushohe Favorit gewann jedoch erst mit 4:3 nach Verlängerung gegen den CF Intercity.

10.34 Uhr: Heute steht für das Team die Regeneration im Vordergrund. Auf dem Platz wird gleich nur eine Kleingruppe sowie das Torhüterteam stehen. Der Rest arbeitet individuell im Hotel.

10.32 Uhr: Die ersten Spieler kommen bei strahlendem Sonnenschein zum Platz geradelt. Mio Backhaus ist besonders gut gelaunt, pfeift die Melodie von „Don’t worry, be happy“.

Werder Bremen-Trainingslager in Murcia im Liveticker: So lief der dritte Tag in Spanien - mit Testspiel-Sieg

17.00 Uhr: Manuel Mbom hat nach über achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback im Trikot des SV Werder Bremen gegeben. Der 22-Jährige wurde im Testspiel gegen Real Murcia in der 70. Minute für Niklas Schmidt eingewechselt und stand damit erstmals seit seinem Achillessehnenriss wieder in einem Spiel auf dem Platz. „Wir alle freuen uns für ihn, dass er heute wieder mit der Mannschaft spielen konnte. Jeder, der mal eine lange Verletzung hatte, weiß, dass diese Zeit von Höhen und Tiefen geprägt ist“, betonte Ole Werner nach der Partie gegen Murcia.

16.00 Uhr: Niklas Schmidt hat überraschend offen über seine mentalen Probleme gesprochen. Der 24-Jährige, der im Testspiel von Werder Bremen gegen Real Murcia zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen hatte, befindet sich zurzeit in psychologischer Behandlung. „Es ist ganz wichtig, dass ich das offen anspreche, denn ich bin nicht alleine“, sagte Schmidt.

14.30 Uhr: Das Testspiel des SV Werder Bremen gegen Real Murcia ist vorbei. Werder fuhr am Mittag einen am Ende ungefährdeten 2:0 (2:0)-Sieg ein. Gegen den spanischen Drittligisten spielten die Grün-Weißen insbesondere im ersten Durchgang ihre spielerische Klasse aus und erzielten zwei richtig schöne Tore. Niklas Schmidt brachte den SVW mit einem schönen Distanztreffer in Führung (11.), Tom Berger erhöhte 15 Minuten später nach einer tollen Kombination auf 2:0 (26.). Erfreuliche Nachrichten gab es zudem von Manuel Mbom, denn der Langzeitverletzte feierte sein Comeback.

12.00 Uhr: Im Testspiel gegen Real Murcia werden Jens Stage, Eren, Dinkci, Milos Veljkovic und Marco Friedl für Werder Bremen nicht zum Einsatz kommen. Stage und Dinkci trainieren individuell, Friedl und Veljkovic sind im Hotel geblieben und werden dort leicht belastet.

09.30 Uhr: Am dritten Tag des Trainingslagers in Murcia bestreitet der SV Werder Bremen sein erstes Testspiel im neuen Jahr. Um 12.30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Ole Werner in der Pinatar Arena gegen den spanischen Drittligisten Real Murcia an. Mit dabei werden dann auch ein paar Werder-Fans sein, die den Club ins Trainingslager begleitet haben. Die DeichStube hat mit einigen Bremer Anhängern gesprochen!

Werder Bremen-Trainingslager in Murcia im Liveticker: So lief der zweite Tag in Spanien - mit Doppel-Training

18 Uhr: Das Rad-Ergometer war direkt neben dem Trainingsplatz aufgebaut, insofern hatte Eren Dinkci am Dienstagvormittag besten Blick aufs Geschehen, was allerdings nur ein schwacher Trost gewesen sein dürfte. Wegen eines leichten Infekts konnte der Angreifer des SV Werder Bremen nicht mittrainieren, Kapitän Marco Friedl und Milos Veljkovic waren aus demselben Grund sogar im Teamhotel geblieben. Auch während der zweiten Einheit am Nachmittag fehlte das Trio. Marvin Ducksch stand nach einer kurzen Schrecksekunde vom Vormittag hingehen wieder auf dem Platz. In der ersten Einheit des Tages hatte der Stürmer einen Schlag auf den linken Fuß bekommen und musste kurzzeitig behandelt werden. Danach spulte er das restliche Tagespensum ohne Probleme ab. In dessen Mittelpunkt standen verschiedene Übungen zum Angreifen im letzten Drittel, bei denen sich unter anderem Niclas Füllkrug äußert treffsicher zeigte. Am morgigen Mittwoch steht für das Team von Trainer Ole Werner das erste Testspiel des Jahres gegen den spanischen Drittligisten Real Murcia (12.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) an.

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker: Das war Tag 2 im spanischen Murcia

16.33 Uhr: Das Training ist für heute beendet. Die meisten Spieler haben den Platz wieder verlassen. Nur ein Duo macht noch etwas länger: Manuel Mbom flankt und Niclas Füllkrug übt den Abschluss.

16.21 Uhr: Jetzt läuft ein Trainingsspiel auf Kleinfeld, Grün gegen Orange. Die Intensität ist hoch, die Temperaturen hingegen nicht mehr. Sobald die Sonne auch nur etwas weggeht, wird es hier merklich kühler.

16.01 Uhr: Coach Werner lässt in zwei Gruppen das Angreifen über die Flügel trainieren. Ball auf die Außen, Hereingabe, Abschluss. Jung gerade mit mustergültiger Flanke auf den Kopf von Burke, der überlegt trifft.

15.50 Uhr: Dinkci, Friedl und Veljkovic fehlen wie erwartet weiter, ansonsten steht die gleiche Gruppe wie heute morgen auf dem Platz.

15.48 Uhr: Marvin Ducksch steht nach der kleinen Schrecksekunde von heute Vormittag wieder auf dem Platz.

15.35 Uhr: Zeit für die zweite Trainingseinheit des zweiten Tages! Die Profis machen sich gerade warm.

12.10 Uhr: Wie erwartet spricht Ole Werner viel mit seinen Spielern, gibt im großen Kreis sofort Rückmeldungen. Nach der letzten Info gibt‘s nun aber noch eine weitere Ansage: Das war‘s! Jetzt geht es in eine Mittagspause für die Profis, um 15.30 Uhr wird dann erneut trainiert. Am Mittwoch bestreitet der SV Werder übrigens sein erstes Testspiel gegen den spanischen Drittligisten Real Murcia. So seht Ihr den Test gegen live vor Ort und im Livestream!

12.04 Uhr: Eren Dinkci hat seine kleine „Spritztour“ auf dem Radergometer vor einiger Zeit beendet, nun schaut er in Ruhe, aber etwas sehnsüchtig den Kollegen zu.

11.57 Uhr: Nach ein paar weiteren Belastungstests geht es für Ducksch jetzt doch zurück auf den Rasen

11.55 Uhr: Kleiner Schreckmoment! Marvin Ducksch hat einen Schlag auf den linken Fuß bekommen und liegt mit Schmerzen am Boden. Die Docs sind sofort da, geben kurze Zeit später Entwarnung. Ducksch verzichtet trotzdem erstmal ohne Schuh und Socken am Rand auf eine Fortsetzung der Übung.

11.53 Uhr: Jetzt wird es erstmals richtig spielerisch. Auf halbem Feld geht es in voller Besetzung zur Sache. Beide Teams üben gehörig Drück aufeinander aus. Das sorgt für wenig Chancen, aber viel Intensität.

11.33 Uhr: Und Gruev zeigt gleich weiter, dass er viel Gefühl im Fuß hat, reiht eine schöne Hereingabe an die nächste. Deshalb gibt‘s auch deutlich mehr Treffer jetzt, soeben köpft Manuel Mbom schön ein.

11.29 Uhr: Jetzt werden die Gruppen getauscht - und direkt gibt‘s ‘nen herrlichen Treffer. Ilia Gruev hebt die Kugel wunderschön zu Niclas Füllkrug, der da weitermacht, wo er im Vorjahr aufgehört hat: Er setzt den Ball per Direktabnahme unhaltbar ins Tor.

11.25 Uhr: Allmählich wird es richtig warm hier. Wer in der prallen Sonne steht, sollte sich eingecremt haben, sonst könnte es am Abend eine unschöne rote Überraschung geben.

11.20 Uhr: Das Team ist in zwei Gruppen unterteilt worden, auf beiden Seiten des Platzes werden in unterschiedlichen Übungen Flanken trainiert. Nicht jeder Versuch sitzt, Ole Werner und sein Trainerteam geben fleißig Anweisungen.

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker: Milos Veljkovic, Marco Friedl und Eren Dinkci fehlen krank

11.10 Uhr: Inzwischen ist der Ball im Spiel. Es gibt Spielformen mit Mini-Toren.

10.47 Uhr: Noch wärmen sich die Spieler auf dem Platz ausgiebig auf. Es gibt Lauf-, Dehn- und Stabilitätsübungen.

10.35 Uhr: Während Veljkovic und Friedl im Hotel geblieben sind, fährt Dinkci neben dem Platz locker auf dem Ergometer. Eigentlich sollte Veljkovic heute auch mit den Medien sprechen, doch das fällt entsprechend flach. Ilia Gruev springt ein.

10.32 Uhr: Nicht mit dabei sind heute Milos Veljkovic, Marco Friedl und Eren Dinkci, die sich einen leichten Infekt eingefangen haben und beim Mannschaftstraining fehlen.

10.30 Uhr: Guten Morgen aus Murcia! Heute geht es im Werder-Trainingslager so richtig los, die erste Einheit des Tages beginnt!

Werder Bremen-Trainingslager in Murcia im Liveticker: Abgang, Anreise, Aufgalopp - So lief Tag 1 in Spanien

18.45 Uhr: Am morgigen Dienstag werden die Werder-Profis von Coach Ole Werner aller Voraussicht nach zwei Mal auf den Trainingsplatz an der Hotelanlage gebeten. Nach jetzigem Kenntnisstand soll um 10.30 Uhr sowie 15.30 Uhr trainiert werden. Wir halten Euch wie gewohnt auf dem Laufenden!

17.11 Uhr: Als nächstes steht für unsere DeichStube-Reporter Daniel Cottäus und Malte Bürger eine Gesprächsrunde mit Werder-Coach Ole Werner auf dem Zettel. Mehr dazu hier in Kürze!

17.09 Uhr: Die erste Trainingseinheit des Tages ist bereits beendet - und sie war eher eine lockere. Die müden Beine sollten ein bisschen in Schwung kommen, ein bisschen Ballgewöhnung stand auf dem Programm. Ab morgen dürfte es für die Werder-Profis dann wesentlich mehr zur Sache gehen.

16.26 Uhr: Mit dem Fahrrad sind die Spieler zur ersten Übungseinheit in Murcia gefahren. Das Trainingslager ist jetzt also im Gange!

15.30 Uhr: Angekommen! Der Werder-Tross ist in Murcia eingetroffen, die Spieler laden ihre Koffer aus und beziehen jetzt das Hotel. Nachher geht es noch eine Runde auf den Trainingsplatz.

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker: So läuft Tag 1 im spanischen Murcia

13.30 Uhr: Das Team ist in Alicante gelandet, vermeldet Werder auf Twitter. Jetzt geht es noch mit dem Bus weiter nach Murcia.

9.53 Uhr: Der Kader zeigt: Neben Felix Agu, der sein Rehatraining bekanntlich in Bremen fortsetzt, bleibt auch Torwart-Talent Louis Lord zu Hause, um sich dort mit der U23 auf die Regionalliga vorzubereiten. Aus der U23 mit in Spanien dabei sind derweil Marc Schröder, Tim-Justin Dietrich, Lasse Rosenboom und Tom Berger.

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker: 28 Spieler reisen mit nach Murcia - das ist der Kader

9.50 Uhr: Das ist der 28-köpfige Kader, den Werder Bremen für das Trainingslager nun bekanntgegeben hat: Pavlenka, Zetterer, Dos Santos Haesler, Backhaus – Jung, Stark, Pieper, Stage, Ducksch, Weiser, Burke, Bittencourt, Füllkrug, Veljkovic, Salifou, Schmid, Dinkci, Schmidt, Buchanan, Gruev, Friedl, Mbom, Groß, Chiarodia, Berger, Dietrich, Rosenboom, Schröder.

9.47 Uhr: An der Sicherheitskontrolle ist viel los, hoffentlich bleibt alles im Zeitplan: Gegen 10 Uhr soll der Flieger abheben, mittags kommen Spieler und Staff dann in Spanien an. Am Nachmittag soll bereits das erste Training in Murcia steigen.

9.37 Uhr: Clemens Fritz erklärt zur Causa Rapp, dass die Verträge noch nicht unterschrieben seien und der Medizincheck noch ausstehe. Eine Neuverpflichtung als Ersatz plant Werder aktuell nicht: „Wir werden das intern auffangen.“

9.31 Uhr: „Ich freue mich, dass es wieder losgeht“, sagt Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz in einer kleinen Medienrunde vor dem Abflug. „Ich hoffe, dass wir gute Bedingungen haben werden.“

9.25 Uhr: Mehr Infos über den Wechsel gibt es hier: Einigung über Wechsel erzielt - Werder Bremen verleiht Nicolai Rapp an den 1. FC Kaiserslautern!

Wiedersehen mit Jojo Eggestein: So lief die Werder-Abreise ins Trainingslager nach Spanien - die Fotos vom Flughafen Fotostrecke ansehen

Werder Bremen-Trainingslager im Liveticker: Ankunft am Bremer Flughafen - Abflug ohne Nicolai Rapp

9.02 Uhr: Und da ist prompt die Antwort: Nicolai Rapp reist nicht mit - er wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Liga! Stattdessen reist U23-Spieler Marc Schröder nach Spanien.

8.57 Uhr: Aber wo bleibt Nicolai Rapp? Der wechselwillige Werder-Profi ist bisher nicht da...

8.54 Uhr: Jetzt wird es voll, der FC St. Pauli kommt auf einen Schlag! Mit den Hamburgern reisen die Bremer bekanntlich gemeinsam nach Spanien.

8.50 Uhr: Moin, Ole Werner! Der Werder-Coach ist da. Wie einige wenige andere trägt er am Airport eine Maske. Sicher ist sicher! Auch Niclas Füllkrug ist jetzt angekommen.

8.48 Uhr: Nach und nach trudeln die weiteren Spieler am Flughafen ein. Mitchell Weiser ist zum Beispiel gerade angekommen.

8.43 Uhr: Leichtes Spiel für einen Autogrammjäger: Am Airport wartet nur ein einziger junger Mann, der die Werder-Spieler abfängt und um ihre Unterschriften bittet.

8.37 Uhr: Als erste Spieler sind Eduardo Dos Santos Haesler und Manuel Mbom da.

8.30 Uhr: Ab in den Süden! Der SV Werder Bremen beendet seinen Weihnachtsurlaub, heute Morgen geht es ins spanische Murcia - und die DeichStube ist natürlich live dabei. Der Werder-Schalter am Bremer Flughafen ist bereits geöffnet, als Erster checkt Torwarttrainer Christian Vander ein.

Der Vorbericht:

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker: Am 2. Januar 2023 geht es nach Murcia / Spanien

Am heutigen Montag reist der SV Werder Bremen ins Winter-Trainingslager nach Murcia. Zum Start ins neue Jahr will sich der Bundesligist mit Trainer Ole Werner in Spanien bestmöglich auf die restlichen 19 Saisonspiele vorbereiten und bezieht dafür sein Quartier im Hotel „Doubletree by Hilton La Torre Golf Resort“. In den Trainingseinheiten sowie den beiden geplanten Testspielen gegen Real Murcia (4. Januar) und den FC St. Gallen (8. Januar) wollen die Grün-Weißen ihre Abläufe weiter optimieren, um bestens gerüstet zu sein für das erste Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln am 21. Januar.

Werder Bremen-Trainingslager im Liveticker: Trainer Ole Werner verzichtet auf Felix Agu

Nicht mit dabei sein wird im Trainingslager Felix Agu, der nach seiner Verletzung noch nicht so weit ist und stattdessen in Bremen individuell an seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining arbeiten soll. Der Kader, den Werder Bremens Trainer Ole Werner mit ins Trainingslager nimmt, wird am Montagvormittag bekanntgegeben. Die DeichStube hält Euch auf dem Laufenden! (nag)