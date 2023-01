Werder-Trainingslager in Murcia im Liveticker: Heute ist Anreise - 28 Spieler fliegen mit

Von: Malte Bürger, Fynn Walenziak, Mario Nagel, Daniel Cottäus, Maik Hanke, Marius Winkelmann

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker: Ole Werner trifft mit Maske am Bremer Flughafen ein, auch Niclas Füllkrug ist da. © Knips

Bremen/Murcia – Der SV Werder Bremen bereitet sich vom 2. bis zum 9. Januar 2023 im Trainingslager im spanischen Murcia auf die zweite Saisonhälfte vor. Die DeichStube ist live vor Ort und berichtet für Euch rund um die Uhr von allen Trainingseinheiten, Testspielen und möglichen Transfers.

9.50 Uhr: Das ist der 28-köpfige Kader, den Werder Bremen für das Trainingslager nun bekanntgegeben hat: Pavlenka, Zetterer, Dos Santos Haesler, Backhaus – Jung, Stark, Pieper, Stage, Ducksch, Weiser, Burke, Bittencourt, Füllkrug, Veljkovic, Salifou, Schmid, Dinkci, Schmidt, Buchanan, Gruev, Friedl, Mbom, Groß, Chiarodia, Berger, Dietrich, Rosenboom, Schröder.

9.47 Uhr: An der Sicherheitskontrolle ist viel los, hoffentlich bleibt alles im Zeitplan: Gegen 10 Uhr soll der Flieger abheben, mittags kommen Spieler und Staff dann in Spanien an. Am Nachmittag soll bereits das erste Training in Murcia steigen.

9.37 Uhr: Clemens Fritz erklärt zur Causa Rapp, dass die Verträge noch nicht unterschrieben seien und der Medizincheck noch ausstehe. Eine Neuverpflichtung als Ersatz plant Werder aktuell nicht: „Wir werden das intern auffangen.“

9.31 Uhr: „Ich freue mich, dass es wieder losgeht“, sagt Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz in einer kleinen Medienrunde vor dem Abflug. „Ich hoffe, dass wir gute Bedingungen haben werden.“

9.25 Uhr: Mehr Infos über den Wechsel gibt es hier: Einigung über Wechsel erzielt - Werder Bremen verleiht Nicolai Rapp an den 1. FC Kaiserslautern!

Werder Bremen-Trainingslager im Liveticker: Ankunft am Bremer Flughafen - Abflug ohne Nicolai Rapp

9.02 Uhr: Und da ist prompt die Antwort: Nicolai Rapp reist nicht mit - er wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Liga! Stattdessen reist U23-Spieler Marc Schröder nach Spanien.

8.57 Uhr: Aber wo bleibt Nicolai Rapp? Der wechselwillige Werder-Profi ist bisher nicht da...

8.54 Uhr: Jetzt wird es voll, der FC St. Pauli kommt auf einen Schlag! Mit den Hamburgern reisen die Bremer bekanntlich gemeinsam nach Spanien.

8.50 Uhr: Moin, Ole Werner! Der Werder-Coach ist da. Wie einige wenige andere trägt er am Airport eine Maske. Sicher ist sicher! Auch Niclas Füllkrug ist jetzt angekommen.

8.48 Uhr: Nach und nach trudeln die weiteren Spieler am Flughafen ein. Mitchell Weiser ist zum Beispiel gerade angekommen.

8.43 Uhr: Leichtes Spiel für einen Autogrammjäger: Am Airport wartet nur ein einziger junger Mann, der die Werder-Spieler abfängt und um ihre Unterschriften bittet.

8.37 Uhr: Als erste Spieler sind Eduardo Dos Santos Haesler und Manuel Mbom da.

8.30 Uhr: Ab in den Süden! Der SV Werder Bremen beendet seinen Weihnachtsurlaub, heute Morgen geht es ins spanische Murcia - und die DeichStube ist natürlich live dabei. Der Werder-Schalter am Bremer Flughafen ist bereits geöffnet, als Erster checkt Torwarttrainer Christian Vander ein.

Der Vorbericht:

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker: Am 2. Januar 2023 geht es nach Murcia / Spanien

Am heutigen Montag reist der SV Werder Bremen ins Winter-Trainingslager nach Murcia. Zum Start ins neue Jahr will sich der Bundesligist mit Trainer Ole Werner in Spanien bestmöglich auf die restlichen 19 Saisonspiele vorbereiten und bezieht dafür sein Quartier im Hotel „Doubletree by Hilton La Torre Golf Resort“. In den Trainingseinheiten sowie den beiden geplanten Testspielen gegen Real Murcia (4. Januar) und den FC St. Gallen (8. Januar) wollen die Grün-Weißen ihre Abläufe weiter optimieren, um bestens gerüstet zu sein für das erste Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln am 21. Januar.

Werder Bremen-Trainingslager im Liveticker: Trainer Ole Werner verzichtet auf Felix Agu

Nicht mit dabei sein wird im Trainingslager Felix Agu, der nach seiner Verletzung noch nicht so weit ist und stattdessen in Bremen individuell an seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining arbeiten soll. Der Kader, den Werder Bremens Trainer Ole Werner mit ins Trainingslager nimmt, wird am Montagvormittag bekanntgegeben. Die DeichStube hält Euch auf dem Laufenden! (nag)